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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۲۰:۰۶

دفاع آشکار اتحادیه عرب از منافقین/ بن حلی با فرقه رجوی ابراز همبستگی کرد

دفاع آشکار اتحادیه عرب از منافقین/ بن حلی با فرقه رجوی ابراز همبستگی کرد

معاون دبیرکل اتحادیه عرب بدون محکوم کردن سرکوب مردم بی دفاع بحرین از سوی آل خلیفه و حامیان سعودی آن، آشکارا از گروهک تروریستی منافقین که وحشیانه ترین جنایات را در حق غیر نظامیان بیگناه ایرانی و عراقی مرتکب شده است، حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، اتحادیه عرب در اقدامی عجیب خواستار برخورد انسانی دولت عراق با منافقین در اردوگاه اشرف شد.

"احمد بن حلی" معاون دبیر کل اتحادیه عرب گفت: اتحادیه عرب رایزنی های گسترده ای با دولت عراق درباره اردوگاه اشرف انجام داده است و خواستار برخورد انسانی با آنها شده است و نباید اقدام نظامی علیه آنها صورت گیرد!

شایان ذکر است که این موضع اتحادیه عرب در حالی اتخاذ می شود که شورای همکاری خیلج فارس دست به اقدام نظامی در بحرین ضد اکثریت مردم این کشور یعنی شیعیان زده است و اتحادیه عرب نقش منفعلانه ای در این باره داشته است و از حاکمان بحرین و اشغالگران سعودی و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حمایت کرده است.

کد مطلب 1284970

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