آوینی پیوند دهنده هنر و فلسفه بود/ شهید آوینی با شهادتش شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، بزرگداشت هجدهمین سالروز شهادت" سید مرتضی آوینی" عصر امروز شنبه 20 فروردین در مراسمی با عنوان" راه آسمان" در تالار وزارت کشور برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال پرشور جوانان و علاقمندان" سید شهیدان اهل قلم" همراه بود، دکتر غلامعلی حدادعادل طی سخنانی به جایگاه هنری شهید آوینی اشاره کرد و گفت: شهید آوینی پلی میان هنر و فلسفه زد. ما بعد از پیروزی انقلاب با مقوله "هنر" مشکل داشتیم و این مسئله به قبل از انقلاب برمی گردد چون هنر در آن زمان هنری نبود که متدینین جرأت ورود به آن را به خود بدهند و یا اجازه ورود به آن را داشته باشند.

وی از هنر سینما در میان دیگر هنرها به عنوان جذابترین و فنی ترین و فریبنده ترین هنر غربی یاد کرد و افزود: سینما به عنوان گسترده ترین شکل هنر غربی در همه جهان بود و ما نمی توانستیم دست روی دست بگذاریم و حالا نیز این سیل ویرانگر از غرب به شرق سرازیر است.

شهید آوینی زودتر از همه به جهان بینی هنر غرب پی برد

وی با بیان اینکه سینمای غرب ساختن یک زندگی کاذب و تغییر دادن زندگی واقعی جامعه به سمت آن زندگی کاذب است، تأکید کرد: سینمای امروز غرب آیینه تمام نمای غرب است؛ سینمای رایجی که توده های مردم را جذب می کند و مدام آمار فروش می دهد آمیزه ای از شهوت و خشونت یعنی حیوانیت است و در چنین فضایی کسی دوربین به دست می گیرد و یک نوع دیگری از فیلمسازی را عرضه و تجربه می کند و شهید آوینی در روزگاری که همه درگیر جنگ و جبهه بودند، نمونه پاک و متعالی از سینما را عرضه می کند و این مسئله اهمیت شهید آوینی است.

نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: شهید آوینی هنرهای زیادی داشت؛ با نقاشی، مجسمه سازی آشنا بود و داستان نویس، نویسنده و سینماگر و... بود اما هنر بزرگ او این بود که به خوبی فهمیده بود پشت سینمای رایج غرب یک جهان بینی نهفته است و او خودآگاهی پیدا کرده بود و از ظاهر سینما به باطن آن رفت و اهمیت دیگر کارهای او به جهت همین خودآگاهی او است.

شجاعت آوینی در وداع با گذشته

وی تأکید کرد: امروز هم ما همین مشکل را داریم امروز در دانشگاهها باید به این مسئله توجه کنیم که پشت سر این علوم و مهندسی و به ویژه علوم انسانی غربی، فلسفه ای نهفته است. الان مشکل ما در تحول علوم انسانی که آغاز شده این است که به خیلی ها باید تفهیم کنیم که مشکل چیست. صورت مسئله را ما باید درک کنیم قبل از اینکه موفق به راه حل آن بشویم. شهید آوینی زودتر از همه متوجه این حقیقت شد که پشت سر این هنر یک جهان بینی است.

حدادعادل با اشاره به جنبه های مختلف شخصیتی شهید آوینی، از توجه این هنرمند شهید به زبان فارسی، تبحر در نویسندگی و هنر ساده نویسی و عمیق نویسی وی تجلیل کرد و شجاعت را ویژگی برجسته این هنرمند خواند و گفت: شهید آوینی وقتی انقلاب و امام و درخشش اسلام را می بیند آنطور شجاعانه، صادقانه و با ایمان قدم به صحنه می گذارد و 20 سال پیش حرفهایی را می زند که هنوز خیلی ها از جمله من جرأت آن حرف زدن صریح را نداریم.

آمیختگی عرفان و اخلاق/ شهید آوینی زیستن در باور خویشتن داشت

وی با اشاره به آمیختگی عرفان و اخلاق درشخصیت شهید آوینی، تأکید کرد: شهید آوینی این عرفان و اخلاق را جانمایه غربی ترین هنر روز به لحاظ شکلی می کند ولی درون مایه آن هنر را متصل به عالم ایمان، عرفان و اخلاق می کند و فقط متوقف به بحثهای نظری هم متوقف نمی شود بلکه به جبهه ها می رود و تجربه عملی می کند و زیستن در باور خویشتن را دارد و بالاخره شهادت.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وقایع اخیر در کشورهای اسلامی و ظلم و ستم کشورهای غربی در این کشورها، بر بی تفاوتی برخی در مقابل این حوادث تأکید کرد و از بیداری شهید آوینی در نقد تمدن غرب در زمان خویش یاد کرد و گفت: هنر شهید آوینی نمایاندن این حقایق بود. امروز با این تابلویی که در جلوی چشم ماست درک ماهیت دنیای غرب بسیار آسان تر از 50 سال پیش است اما عجیب است که هنوز امروز یک عده متوجه نیستند.

روال اصلی سینمای ما در دست فیلمسازان متعهد نیست

دکتر حدادعادل افزود: قشرهای مختلف اجتماعی در انقلاب اسلامی ایران یک الگویی دارند که خداوند با آن یک نمونه حجت را بر بقیه تمام کرد. امام الگوی مراجع، آقا الگوی تمام روحانیون، شهید صیاد شیرازی الگوی تمام ارتشی ها، سپاهیان نیز الگوهای زیادی دارند و چمران الگوی تمام اساتید دانشگاه اما شهید آوینی الگوی اهل هنر و فکر است.

وی در پایان با انتقاد از سینمای ایران تأکید کرد: ما در هنر هنوز هم مشکل داریم و هنوز سینما مشل ما است. من تلاش کارگردانان و فیلم سازان متعهد را انکار نمی کنم اما روال اصلی سینمای ما هنوز دست آنها نیست و ما نمی دانیم چرا هنوز برخی فیلمها ساخته و یا پخش می شود و نمی دانیم چند صد میلیون تومان پول بیت المال برای ساخت فیلم اختصاص داده می شود و نمی دانیم اگر فیلمی به هر دلیلی دو سال یا بیشتر متوقف بوده چرا امروز اکران می شود و این سؤالات ما است که هیچکس هم جواب نمی دهد.



طالب زاده: شهید آوینی با شهادتش شناخته شد

به گزارش مهر، در بخشی از این مراسم نیز قسمتهایی از فیلمهای مستند شهید آوینی با عناوین"عروج"،"زبرالحدید" و قسمتی از مستند "خنجر شقایق" ساخته نادر طالب زاده با صدا و مقاله شهید آوینی با عنوان" ارتش متحد اسلامی" پخش شد و سعید قاسمی و نادر طالب زاده از دوستان این شهید بزرگوارنیز طی نشستی به بیان ویژگی های شخصیتی و هنری وی پرداختند.

نادر طالب زاده در بخشی از سخنان خود با بیان چگونگی همکاری خود با شهید آوینی در مستند"خنجر شقایق" به تنگ نظریهایی که در آن زمان برای پخش این مستند از تلویزیون با متن و صدای آوینی انجام گرفت اشاره کرد و گفت: در زمان حیات آوینی چه در دوران جنگ و پس از آن هیچوقت گروههای تلویزیونی با او مصاحبه نکردند که این بسیار فاجعه است.

وی افزود: همه مسئولان و اهل رسانه می دانستند که این مستندها را چه کسی ساخته اما جالب است که حتی یک مصاحبه تلویزیونی برای معرفی ایشان انجام نگرفت و بعد از جنگ هم که او خاکریز دیگری با موضوع سینما زد و حقیقت روشنفکر مسلمان را نشان داد هم با او مصاحبه ای انجام نگرفت که این مسئله باید آسیب شناسی شود که چرا اینطور شد.

وی شهید آوینی را منشوری از ویژگی های خاص و فرد حاضر در لحظه ها توصیف کرد و با اشاره به ناشناخته بودن شهید آوینی تا پیش از شهادتش، گفت: شهید آوینی با شهادتش شناخته شد. اگر گوهری می بینیم چرا نباید او را معرفی کنیم تا دیگران نیز از آن بهره مند شوند؟ آیا حتما باید خداوند او را شهید کند که حقیقت شخصیت او آشکار شود؟

سعید قاسمی از رزمندگان دوران دفاع مقدس نیز با اشاره به ابعاد مختلف شخصیت شهید آوینی از او به عنوان روشنفکر مسلمان و روشنفکر واقعی یاد کرد که در دوره های مختلف پس از شهادتش، گروههایی سعی کردند مدل حرکتی و فکری این شهید را به مدل تفکری خود ملحق کنند که در این مسئله موفق نشدند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با انتقاد از عدم حفظ آثار بکر دوران دفاع مقدس در مناطق عملیاتی و شهرهای درگیر جنگ تحمیلی، مستندهای ماندگار شهید آوینی را یکی از نمونه هایی خواند که بازگوکننده بخشی از واقعیت هشت سال دفاع مقدس و رزمندگان اسلام است.

قاسمی تصریح کرد: شهید آوینی حاضر نشد به مردم دروغ بگوید و در شهرک سینمایی تصویرسازی کند بلکه به همان مناطق عملیاتی که جانانه رزمندگان مقاومت کردند رفت و از آنجا سخن گفت.

در پایان این مراسم نیز پس از پخش مستند لحظات شهادت شهید آوینی حاج صادق آهنگران به مداحی پرداخت.