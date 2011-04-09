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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۲۱:۱۵

مقام سودانی:

اسرائیل به تروریسم دولتی علیه سودان دست زده است

اسرائیل به تروریسم دولتی علیه سودان دست زده است

سخنگوی وزارت امور خارجه سودان با اشاره به حمله رژیم صهیونیستی به "بور سودان" در سه شنبه گذشته، آن را نشانه تروریسم دولتی این رژیم توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الرای العام سودان، "خالد موسی" گفت : اسرائیل با واکنش نشان ندادن به حمله به بور سودان، به نوعی دخالت خود را در این حمله تایید کرده است و به تروریسم دولتی علیه مردم ما دست زده است.

وی افزود: سودان شواهدی دارد که نشان می دهد این حمله به وسیله اسرائیل صورت گرفته است، زیرا اسرائیل غیر نظامیان را که شیوه خاص این رژیم است، مورد حمله قرار می دهد .

موسی تاکید کرد: سودان علیه اسرائیل به سبب حمله به غیر نظامیان و نقض حاکمیت آن به شورای امنیت شکایت خواهد کرد. این شیوه اسرائیل است که به تروریسم دولتی علیه مردم کشورهای دیگر دست می زند.

وی ضمن رد حمله به القاعده و دستاویز قرار دادن آن افزود: القاعده هیچ فعالیتی در سودان ندارد، بلکه در کشورهای و مناطق معروف فعالیت می کند القاعده اگر بخواهد از حماس دفاع کند لزومی ندارد که به سودان بیاید. دلایل حمله برای ما مهم نیست آنچه اهمیت دارد حمله به کشور و یک اقدام غیر قانونی است.

کد مطلب 1284975

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