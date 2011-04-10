  1. استانها
۲۱ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۵۲

40 درصد مسافران نوروزی گلستان در هتل اقامت داشتند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استانداری گلستان با اشاره به ورود بیش از پنج میلیون مسافر نوروزی به استان گفت: حدود 40 درصد این مسافران در هتل ها و مهمانپذیرها اقامت داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا دادبود عصر شنبه در نشست تسهیلات سفرهای استان افزود: از هم اکنون برای ستاد تسهیلات سفرهای تابستانه برنامه ریزی کنیم.

وی اظهار داشت: با توجه به رشد 22 درصدی ورود گردشگر در نوروز امسال، آمار بیشتری نیز در ایام تابستان به گلستان سفر خواهند کرد که باید با برنامه ریزی دقیق برای استقبال از مسافران تابستانه آماده شده و با امکانات و تجهیزات بیشتر خدمت رسانی شود.
 
دادبود گفت: با رونق صنعت گردشگری استان و ارائه خدمات مطلوب به مسافران این استان، شاهد رونق اقتصاد منطقه و پیشرفت روز افزون استان باشیم.
 
وی ضمن قدردانی از تلاش خادمین این عرصه در ایام نوروز امسال، تحولات چشمگیر عرصه گردشگری را در جذب گردشگر و مسافر موثر دانست.
 
دادبود ادامه داد: پروژه های گردشگری در اقامتگاه ها و اماکن تفریحی و کمپ های ایجاد شده در جنگل ها و سواحل این استان در کنار جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان این استان، درجذب گردشگر و مسافران نوروزی و افزایش اقامت آنها در استان تاثیر به سزایی داشته است.
 
معاون عمرانی استاندار گلستان، همچنین تشکیل ستاد تسهیلات و نظارت بر سفر در دهیاری ها و روستاها و بخش های این استان را در رونق سفر این استان موثر عنوان کرد و افزود: 40 درصد مسافران این استان از هتل ها و میهمانپذیر ها استفاده کرده اند که نشانی از رونق اقتصاد این استان است.
