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۲۰ فروردین ۱۳۹۰، ۲۰:۵۵

پنج هزار نفر روز بهره بردار در استان قزوین آموزش فنی و حرفه ای دیدند

پنج هزار نفر روز بهره بردار در استان قزوین آموزش فنی و حرفه ای دیدند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان قزوین گفت: پنج هزار و 100 نفر روز از بهره برداران کشاورزی استان در سال گذشته تحت آموزش های فنی و حرفه ای غیر رسمی قرار گرفتند.

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین هدف از این آموزش ها را ارتقاء سطح دانش و مهارت حرفه ای و شغلی بهره برداران و شاغلان بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: این دوره ها در زیر بخشهای زراعت، باغبانی، دام و طیور و منابع طبیعی برگزار شده است.
 
وی تصریح کرد: دوره های فنی و حرفه ای در قالب 29 دوره آموزشی در زمینه تربیت زنبوردار ماهر، تغذیه گاو داشتی،
زراعت گندم دیم، بهره برداری ونگهداری از سیستمهای آبیاری تحت فشار، پرورش ماهی قزل آلا و پرورش بوقلمون برگزار شده است.
 
درجانی گفت: مخاطبان اصلی این دوره ها بهره برداران سطح یک، مددکاران، تسهیل گران هستند که در پایان دوره برای
فراگیران گواهینامه فنی و مهارتی هم صادر می شود.
کد مطلب 1284982

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