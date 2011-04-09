پنج هزار نفر روز بهره بردار در استان قزوین آموزش فنی و حرفه ای دیدند

علی درجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین هدف از این آموزش ها را ارتقاء سطح دانش و مهارت حرفه ای و شغلی بهره برداران و شاغلان بخش کشاورزی دانست و اظهار داشت: این دوره ها در زیر بخشهای زراعت، باغبانی، دام و طیور و منابع طبیعی برگزار شده است.

وی تصریح کرد: دوره های فنی و حرفه ای در قالب 29 دوره آموزشی در زمینه تربیت زنبوردار ماهر، تغذیه گاو داشتی،

زراعت گندم دیم، بهره برداری ونگهداری از سیستمهای آبیاری تحت فشار، پرورش ماهی قزل آلا و پرورش بوقلمون برگزار شده است.

درجانی گفت: مخاطبان اصلی این دوره ها بهره برداران سطح یک، مددکاران، تسهیل گران هستند که در پایان دوره برای

فراگیران گواهینامه فنی و مهارتی هم صادر می شود.