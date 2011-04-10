مراکز تخصصی در زمینه مهدویت فعالیت کنند

دبیر دفتر گفتمان انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه نقد و بررسی مستند "ظهور بسیار نزدیک است" که در روز پنجشنبه‌ 18 فروردین ماه از سوی دفتر گفتمان انقلاب اسلامی برگزار شد، گفت: وقتی بحث مربوط به مستند "ظهور بسیار نزدیک است" در دفتر گفتمان انقلاب اسلامی مطرح شد و با توجه به موجی که این مستند در جامعه ایجاد کرد، بهترین راه به جای ورود به فضاسازیها این امر دانسته شد که مبحثی فکری و اندیشه‌ای با حضور اساتید و کارشناسان حوزه مهدویت و تاریخ اسلام طرح شود که این اتفاق هم افتاد و جلسه‌ای با حضور حاج شیخ مهدی طائب، حجت‌الاسلام پناهیان، حجت‌الاسلام شجونی، نادر طالب‌زاده، استاد شجاعی، آقای رائفی‌پور و برخی دوستان مرکز تخصصی مهدویت برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه فضای بسیار خوبی وجود داشت و بر خلاف خبرهایی که اعلام کرده‌اند این فیلم در جلسه نمایش داده نشد بلکه برادری که این فیلم را ساخته بود، درباره این فیلم و کارهای پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده در این رابطه توضیحاتی ارائه کرد.

علیرضا نادعلی افزود: ما سعی کردیم برای آنکه اخلاق جلسه رعایت شود هر دو گروه موافق و مخالف حضور داشته باشند اما این اتفاق نیفتاد و قریب به اتفاق حاضران بر این نظر بودند که تعیین مصداق حتمی برای اشخاص مطرح در زمان ظهور و تعیین وقت معین برای ظهور کاری است بسیار نکوهیده و مردود. منتها عده‌ای بر این باور بودند که ما باید وظیفه خود را نسبت به بحث ظهور انجام دهیم و تعیین مصادیق چندان اهمیتی ندارد و دسته دیگر می‌گفتند که اگر ما گاهی نیز دنبال مصادیق بگردیم ایرادی ندارد. اما همگی با تعیین مصداق حتمی، هم برای ظهور و هم برای افراد مخالف بودند.

وی تصریح کرد: حجت‌الاسلام طائب نظرشان بر این بود که به خاطر تناقضاتی که ممکن است در روایات وجود داشته باشد مشکلاتی ایجاد شود. البته ان‌شاءالله فیلم و گزارش این نشست منتشر خواهد شد اما باید در نظر داشت که قصد ما روشنگری بود و چون نمی‌خواستیم کار سطحی کنیم تصیم گرفتیم ابتدا کارهایی علمی خارج از فضای سیاسی انجام شود و پس از آن خبر این نشست منتشر شود.

دبیر دفتر گفتمان انقلاب اسلامی با اشاره به ظلمی که نسبت به حجت‌الاسلام پناهیان در اطلاع‌رسانی برخی از سایتها اتفاق افتاده است، گفت: برخی از سایتها نوشته‌اند که آقای پناهیان از این فیلم حمایت کرده‌اند در صورتی که اینگونه نیست و ایشان نقدهای محکمی را در ارتباط با این فیلم مطرح کرده‌اند. پیش از هر چیز نقد ایشان نسبت به نوع استفاده از یکی از سخنرانیهایشان در این سی دی بود که در آن سخنرانی، ایشان درباره حوادث آخرالزمان سخن گفته‌اند.

وی افزود: مطلب اصلی در اینجا این است که ایشان در آن سخنرانی می‌گویند که می‌توان درباره این موضوع صحبت کرد اما اصل را وظایف ما نسبت به ظهور عنوان می‌کنند و تعیین وقت در این باره را اصلاً قبول ندارند و تعیین مصادیق را نیز امری فرعی می‌دانند.

نادعلی یادآور شد: در این جلسه کارشناسانی بودند که با توجه به روایات، انتقاداتی را طرح کردند و آقای پناهیان نیز این نقدهای مبتنی بر روایات را قبول داشتند و حتی این نکته را نیز افزودند که اگر آن کسی هم که این فیلم را می‌ساخته است دلایل ما را قبول ندارد، باز حق نداشته چیزی را بسازد که در میان علما و متدینین و جامعه جنجال و مجادله ایجاد می‌کند. از طرف دیگر ایشان فرمودند که ما در نقد این سی دی نباید دچار احساسات شویم.

وی در پایان گفت: آقای پناهیان به این نکته نیز پرداختند که تولید این سی دی و این که تا این حد مورد توجه قرار می‌گیرد نشانه تشنگی مردم نسبت به بحث مهدویت است و بنابراین چه خوب است که مراکز تخصصی در این زمینه فعالیت کنند و به عطش مردم در این زمینه پاسخ دهند.