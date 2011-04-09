سناریوی خطرناک سعودی علیه سوریه به مدیریت بندر بن سلطان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، یک افسر اطلاعاتی اردنی که مخالف مشارکت در توطئه ضد سوریه و همچنین مخالف فعالیت های بندر بن سلطان در اردن است، فاش کرد که بندر گروه هایی لجستیکی در اختیار دارد که آزادانه در اردن فعالیت کرده، و از مرزهای اردن برای نفوذ به سوریه و اعزام نیروهای آموزش دیده و ارسال سلاح و مواد منفجره استفاده می کنند.



این افسر اطلاعاتی اردنی تاکید کرد: اقدام اردن در اعلام حمایت از سوریه و در عین حال بی توجهی به فعالیت شرکتهای تلفن همراه بویژه شرکت تلفن همراه "اومنیه" بسیار تمسخر آمیز است.



وی افزود: این شرکت پوشش دهی خطوط تلفنی خود را تا اراضی سوریه تقویت کرده و با صدور مجوز نصب دستگاه های تقویت آنتن، کاری کرد که تلفن های همراه اردنی تا مرزهای دمشق پایتخت سوریه، آنتن داشته باشند.



به گزارش مهر به نقل از العالم، بر اساس سناریوی کوتاه مدتی که برای بحران سازی در سوریه درنظر گرفته شده است، آنها به دنبال تکرار تجربه موفقیت آمیز شهرهای درعا و دوما هستند؛ عناصر تروریستی وابسته به بندر که در سوریه حضور دارند، دست به فاجعه هایی علیه تظاهرکنندگان زدند و البته شهرهای حلب و دمشق هم دردستور کار آنها برای بی ثباتی قرار گرفت.



این اظهارات درحالی منتشر شد که دیروز جمعه در جریان حمله افراد مسلح نقابدار به تظاهرکنندگان در شهر درعا، 19 نفر از نیروهای امنیتی کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند.



این منبع اطلاعاتی اردنی درباره جزئیات این طرح خاطر نشان کرد: شماری از اعضای گروهک های وابسته به بندر که در سوریه مستقر هستند، در منطقه ای مشخص به سوی تظاهرکنندگان تیراندزای خواهند کرد.



وی افزود : بر اساس این طرح پس از تحریک گروهی از جوانان، مکانی برای برگزاری تظاهرات اعتراض آمیز مشخص می شود، در همین راستا محل تظاهرات به گروهک مخفی اطلاع داده می شود تا افراد این گروهک بر فراز بامهای آن منطقه مستقر شوند.



این افسر اطلاعاتی اردنی تاکید کرد: وقتی نمازگزاران از مسجد خارج می شوند، گروهی برای تحریک مردم شعارهایی ضد نظام سوریه سر می دهند، این شعارها توسط "ایلی خوری" عامل سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) و شرکت او به نام "ساچی اند ساچی" که نامی تقلبی است، ساخته شده است.



این افسر اطلاعاتی خاطرنشان کرد: اگر تحریک کنندگان بتوانند صد نفر را جمع کنند ریختن به خیابانها به هدف اول تبدیل می شود؛ هدف دوم درگیری با نیروهای پلیس و امنیتی است که به محل تظاهرات می آیند.



وی تاکید کرد: به محض آغاز درگیری تن به تن و پرتاب سنگ؛ همان طور که در درعا اتفاق افتاد، افراد مسلح وارد عمل شده و به سوی تظاهر کنندگان تیراندازی می کنند، و شماری از مردم را کشته و یا زخمی می کنند. در همین حین گروه های دیگری که یکدیگر را نمی شناسند، به تخریب اموال عمومی می پردازند.



بر اساس این گزارش، خطرناکترین بخش این عملیات پخش شایعه است؛ عملیاتی که با کمک رسانه ها و شبکه های تلویزیونی مزدور در درعا با موفقیت انجام شد. در این عملیات پس از کشته و یا زخمی شدن شماری از شهروندان، شایعه هایی درباره دست داشتن نیروها و مسئولان ارشد امنیتی در کشتار مردم پخش می شود.



این افسر اردنی خاطرنشان کرد: در شهر دوما پخش شایعه سبب ایجاد موجی از خشم و نفرت بین مردم به دلیل کشته شدن شماری از شهروندان شد.



بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنان اخیر خود در پارلمان، حوادث اخیر در این کشور را یک توطئه بزرگ خارجی دانست که هر از چند گاهی در سوریه تکرار می شود.