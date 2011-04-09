روابط ویژه آل خلیفه با شیمون پرز/ مشارکت اسرائیل در سرکوب مردم بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی الحدید درباره افشای رابطه موساد با سازمان اطلاعات بحرین در روزنامه گاردین نیز اظهار داشت : این مسئله عجیبی نیست چون که نشانه های مختلفی درباره روابط میان رژیم بحرین با رژیم صهیونیستی وجود دارد.

وی افزود: برای نمونه می توان به بسته شدن دفتر "تحریم رژیم صهیونیستی در منامه " توسط رژیم بحرین اشاره کرد و علاوه بر آن دیدار وزیر امور خارجه بحرین با لابی صهیونیستی در آمریکا نیز نمونه ای دیگر است.



این فعال سیاسی بحرینی که با العالم گفتگو می کرد، سپس با اشاره به وجود روابط ویژه میان حاکم بحرین با شیمون پرز رییس رژیم صهیونیستی و همچنین وجود روابط اقتصادی میان رژیم صهیونیستی و دولت بحرین، به فعالیت شرکتهای صهیونیستی در بحرین با نامهای جعلی اشاره کرد و گفت: رژیم بحرین برای سرکوب انقلاب بحرین از کارشناسان امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی کمک گرفت.



الحدید اظهار داشت که با توجه به این مسائل اسناد گاردین و اسناد ویکی لیکس برای ما تازگی ندارد و همه بحرینی ها می دانند که رژیم حاکم رژیمی سرکوبگر است که هیچ گونه وابستگی به خط مقاومت عربی ندارد.



تظاهرات شنبه آزادی؛ احقاق حقوق ملت



این فعال سیاسی بحرینی در ادامه هدف از دعوت جوانان انقلاب 14 فوریه برای برگزاری تظاهرات " شنبه آزادی " را احقاق حقوق پایمال شده ملت بحرین دانست.



الحدید اظهار داشت : مردم بحرین ثابت کردند که ملتی مبارز، پایدار و حاضر در صحنه هستند و سرانجام رژیم حاکم با تمام نیروهای نظامی که داشت و با یاری گرفتن از نیروهای اشغالگر سعودی نتوانست جلوی برگزاری تظاهرات و اعتراضات را بگیرد، زیرا این تظاهرات خواسته انکار ناپذیر ملت برای تغییر است.



وی در باره اظهارات ولیعهد بحرین در خصوص متوقف کردن گفتگو با مخالفان دولت اظهار داشت : گفتگوی مدنظر رژیم حاکم، کمکی به حل بحران کشور نمی کرد.



الحدید افزود: راه حل اساسی استعفای دولت و محاکمه جنایتکاران و بازگرداندن حقوق از دست رفته ملت و دست کشیدن از سیاست گرسنه نگه داشتن مردم و سرکوب آنان است.