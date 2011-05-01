به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی زارعی در حاشیه همایش تجلیل از کارگران و کارفرمایان نمونه شهر ری با اعلام اینکه اخراج کارگران به بهانه خصوصی‌سازی و اجرای اصل 44 خلاف است، گفت: وزارت کار با این موضوع برخورد خواهد کرد.

معاون اجتماعی و فرهنگی وزارت کار اظهار داشت: اگر کارفرمایی به بهانه خصوصی‌سازی اقدام به اخراج کارگران کند از نظر وزارت کار اقدام به کارشکنی در فضای کسب ‌وکار کرده است و کارفرمایان نباید دنبال چنین برنامه‌ای باشند.

زارعی تصریح کرد: البته تا جایی که اطلاع داریم کارفرمایان دنبال این موضوع نیستند و اخراج کارگران به رویه و روند تبدیل نشده است.

معاون وزیر کاردر پاسخ به سئوالی درباره احتمال ادغام وزارت کار با دیگر وزارتخانه ها نیز بیان داشت: ادغام وزارت کار در هیئت دولت مطرح نیست و این وزارتخانه به‌ صورت قطع ماندنی است چرا که دیده‌بان فضای کسب‌ وکار کشور است، البته شاید وزارتخانه‌هایی دیگر در وزارت کار ادغام شوند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار با اشاره به وعده دولت درباره ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری، اظهار داشت: مسئول ایجاد 2.5 میلیون شغل وعده داده شده وزارت کار نیست بلکه این وزارتخانه خود به عنوان مطالبه کننده شغل وعده داده شده فعالیت‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد را نظارت و دیده‌بانی می‌کند.

وی تاکید کرد: یکی از وظایف وزارت کار طرح شناسایی و ساماندهی مشاغل خانگی است که شغل خانه‌داری برای زنان خانه‌دار در این طرح جزو اولویت‌ها است.