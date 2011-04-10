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۲۱ فروردین ۱۳۹۰، ۸:۲۵

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز کشور

مهمترین عناوین روزنامه‌های صبح امروز یکشنبه 21 فروردین بدین شرح است.

ایران :
رئیس جمهور: هیچ ظرفیت هسته‌ای نباید از دسترس ملت دور بماند
سرپرست وزارت راه و ترابری اعلام کرد: ورود 60 فروند هواپیمای جدید به ناوگان ایران
مدیر نظارت بر موسسات پولی و غیربانکی بانک مرکزی خبر داد: ساماندهی صرافی‌ها و لیزینگ‌ها تا پایان امسال
فهرست خودروهای مجاز وارداتی به زودی اعلام می‌شود

تفاهم:
افزایش درخواست یارانه‌های نقدی
بررسی تغییر قیمت برق در 7 ماهه گرم سال
آمادگی ایران خودرو برای خروج 200 هزار خودروی فرسوده
فائو گزارش داد:‌ کاهش قیمت ‌های جهانی غذا

جام جم :
6 دستاورد جدید هسته‌ای ایران
حرکت سرمایه‌های سرگردان به سوی بورس
طرح جدید قانون مطبوعات در مجلس

جوان:
درخواست بهارستان از شورای نگهبان؛ شورای نگهبان مراقب مهره‌های سفید باشد
رونمایی از 7 دستاورد جدید هسته‌ای ایران
طنین مرگ بر اسرائیل در قاهره پس از 30 سال
 
حمایت:
رونمایی از شش دستاورد جدید هسته‌ای
مشکل ویزای عمره گزاران حل شد
افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان

خراسان:
اوج گیری انتقادها از سی‌دی حاشیه ساز
بقایی با حکم احمدی‌نژاد معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد
با حضور رئیس جمهور؛ شش دستاورد هسته‌ای جدید در پنجمین جشن ملی هسته‌ای معرفی شد
 
دنیای اقتصاد:
روز تاریخی بورس به سه رکورد
صعود سکه پس از عقب نشینی آخر هفته
وزیر امور خارجه در یک کنفرانس خبری تشریح کرد: تازه‌ترین تحولات هسته‌ای
 
شرق:
آیت‌الله یزدی خبر داد: وساطت خبرگان میان هاشمی و احمدی‌نژاد
بقایی جانشین مشایی شد
احضار فرزین به کمیسیون انرژی مجلس؛ قبوض گاز از 15 فروردین وجاهت قانونی ندارد
 
فرهیختگان:
آزمایش موفق سانترفیوژهای نسل سوم
آمادگی اصولگرایان، صبر اصلاح طلبان
وزیر راه خبر داد: افزایش 20 درصدی مستمری مددجویان

قدس:
با حضور رئیس جمهور در پنجمین جشن هسته ای؛ 7 دستاورد جدید هسته‌ای ایران معرفی شد
آخرین خبرها از آغاز مجدد اعزام عمره گزاران
نامه سرگشاده علی مطهری به رئیس جمهور

کیهان:
9 گام بلند دیگر؛ ایران هسته‌ای بی‌وقفه پیش می‌رود
افزایش 11 هزار نفری نیروهای سعودی در پی مقاومت مردم بحرین
بهره برداری از قطعه پایانی بزرگراه شهید صیاد شیرازی

همشهری:
وزیر نیرو از طرح جدید دولت خبر داد؛ تغییر قیمت برق و گاز
بزرگراه صیاد به آزادگان متصل می‌شود
اظهار نظر ضداسرائیلی وزیر خارجه مصر
 
کد مطلب 1285074

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