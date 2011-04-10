کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس توان تهدید ایران را ندارند

محمد اکرمی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات مداخله جویانه وزیر امورخارجه بحرین در امور ایران گفت: اظهارات این مقام بحرینی یک نوعی فرافکنی و فرار رو به جلو است.

وی با بیان اینکه اکثر مسئولان کشورهای منطقه که در کشورهای آنها بیداری اسلامی بوقوع پیوسته، دچار این نوع یاوه گوییها شده اند، گفت: بیداری اسلامی در کشورهای عرب منطقه و همچنین برخی کشورهای شمال آفریقا ناشی از دیکتاتوری و استبداد حکام وابسته به آمریکا و همچنین عدم توجه به خواست مردم که همان مشارکت در تعیین سرنوشتشان است، به شمار می آید.

معاون سیاسی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش افزود: در حقیقت این افراد می خواهند با مقصر جلوه دادن جمهوری اسلامی ایران در پیدایش انقلابهای منطقه افکار عمومی را از حوادث داخلی کشور خود منحرف نمایند در صورتیکه واقعیت چیز دیگری است.

وی در عین حال تصریح کرد: این حقیقت انکار ناپذیر است که موج بیداری اسلامی در منطقه متاثر از انقلاب اسلامی ایران است، البته باید به این نکته مهم توجه داشت که این موج بیداری حاصل پروسه ای 30 ساله است و کار دیروز و امروز نیست.

اکرمی نیا همچنین در خصوص تهدید مضحک این مقام بحرینی نیز گفت: نه تنها بحرین بلکه کشورهای بزرگتر از بحرین در منطقه و حتی مجموع 6 کشوری که عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند، اساسا در موقعیتی نیستند که بتوانند ایران را تهدید کنند.

وی افزود: این کشورها هم اکنون از نظر مشروعیت حکومتهایشان دچار چالش جدی هستند و به هیچ وجه در موقعیتی نیستند که بخواهند مشکلات امنیتی و نظامی را برای کشورهای دیگر از جمله ایران ایجاد کنند.