رئال مادرید در زمین آتلتیک بیلبائو به پیروزی پرگل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب با نتیجه 3 بر صفر موفق شد آتلتیک بیلبائو را در دیداری خارج از خانه شکست دهد. کاکا در دقایق 14 و 54 دو بار از روی نقطه پنالتی برای رئال گل زد و کریستیانو رونالدو هم در دقیقه 70 گل سوم تیم میهمان را وارد دروازه حریف کرد.

سویا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با حساب 2 بر 2 در زمین مایورکا متوقف شد. آکیهیرو یناگا (16) و جاناتان دو گازمن (43) گل های مایورکا را به ثمر رساندند و برای سویا، آلوارو نگرودو (31) و ایوان راکیتیچ (68) گل زدند.

هفته سی و یکم رقابت های لالیگا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:

* مالاگا - دپورتیوولاکرونا

* سانتاندر - لوانته

* اسپورتینگ گیخون - اوساسونا

* هرکولس - اسپانیول

* آتلتیکومادرید - رئال سوسیه داد

* والنسیا - ویارئال

آخرین دیدار این هفته از رقابت ها را تیم های رئال زاراگوزا و ختافه دوشنبه شب برگزار خواهند کرد.



جدول رده بندی:

1- بارسلونا 84 امتیاز

2- رئال مادرید 76 امتیاز

3- والنسیا 57 امتیاز - یک بازی کمتر

4- ویارئال 54 امتیاز - یک بازی کمتر

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18- هرکولس 29 امتیاز - یک بازی کمتر

19- مالاگا 29 امتیاز - یک بازی کمتر

4- آلمریا 26 امتیاز