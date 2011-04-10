رئال مادرید در زمین آتلتیک بیلبائو به پیروزی پرگل رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب با نتیجه 3 بر صفر موفق شد آتلتیک بیلبائو را در دیداری خارج از خانه شکست دهد. کاکا در دقایق 14 و 54 دو بار از روی نقطه پنالتی برای رئال گل زد و کریستیانو رونالدو هم در دقیقه 70 گل سوم تیم میهمان را وارد دروازه حریف کرد.
سویا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با حساب 2 بر 2 در زمین مایورکا متوقف شد. آکیهیرو یناگا (16) و جاناتان دو گازمن (43) گل های مایورکا را به ثمر رساندند و برای سویا، آلوارو نگرودو (31) و ایوان راکیتیچ (68) گل زدند.
هفته سی و یکم رقابت های لالیگا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* مالاگا - دپورتیوولاکرونا
* سانتاندر - لوانته
* اسپورتینگ گیخون - اوساسونا
* هرکولس - اسپانیول
* آتلتیکومادرید - رئال سوسیه داد
* والنسیا - ویارئال
آخرین دیدار این هفته از رقابت ها را تیم های رئال زاراگوزا و ختافه دوشنبه شب برگزار خواهند کرد.
جدول رده بندی:
1- بارسلونا 84 امتیاز
2- رئال مادرید 76 امتیاز
3- والنسیا 57 امتیاز - یک بازی کمتر
4- ویارئال 54 امتیاز - یک بازی کمتر
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18- هرکولس 29 امتیاز - یک بازی کمتر
19- مالاگا 29 امتیاز - یک بازی کمتر
4- آلمریا 26 امتیاز
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