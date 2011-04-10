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۲۱ فروردین ۱۳۹۰، ۹:۲۳

هفته سی و یکم لالیگا/

رئال مادرید در زمین آتلتیک بیلبائو به پیروزی پرگل رسید

رئال مادرید در زمین آتلتیک بیلبائو به پیروزی پرگل رسید

تیم فوتبال رئال مادرید با درخشش کاکا در زمین آتلتیک بیلبائو به یک برتری پرگل دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید شنبه شب با نتیجه 3 بر صفر موفق شد آتلتیک بیلبائو را در دیداری خارج از خانه شکست دهد. کاکا در دقایق 14 و 54 دو بار از روی نقطه پنالتی برای رئال گل زد و کریستیانو رونالدو هم در دقیقه 70 گل سوم تیم میهمان را وارد دروازه حریف کرد.

سویا در دیگر دیدار برگزار شده شب گذشته با حساب 2 بر 2 در زمین مایورکا متوقف شد. آکیهیرو یناگا (16) و جاناتان دو گازمن (43) گل های مایورکا را به ثمر رساندند و برای سویا، آلوارو نگرودو (31) و ایوان راکیتیچ (68) گل زدند.

هفته سی و یکم رقابت های لالیگا امشب طبق برنامه زیر پیگیری می شود:
* مالاگا - دپورتیوولاکرونا
* سانتاندر - لوانته
* اسپورتینگ گیخون - اوساسونا
* هرکولس - اسپانیول
* آتلتیکومادرید - رئال سوسیه داد
* والنسیا - ویارئال

آخرین دیدار این هفته از رقابت ها را تیم های رئال زاراگوزا و ختافه دوشنبه شب برگزار خواهند کرد.

جدول رده بندی:
1- بارسلونا 84 امتیاز
2- رئال مادرید 76 امتیاز
3- والنسیا 57 امتیاز - یک بازی کمتر
4- ویارئال 54 امتیاز - یک بازی کمتر
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18- هرکولس 29 امتیاز - یک بازی کمتر
19- مالاگا 29 امتیاز - یک بازی کمتر
4- آلمریا 26 امتیاز

کد مطلب 1285142

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