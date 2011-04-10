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۲۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

شهردار آمل سرپرست سازمان تاکسیرانی را برکنار کرد

شهردار آمل سرپرست سازمان تاکسیرانی را برکنار کرد

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار جدید آمل در کمتر از یک ماه گذشته پس از انتصابش با خانه تکانی اساسی در شهرداری این شهر، سرپرست سازمان تاکسیرانی را برکنار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، احمد امیرسلیمانی، در حکمی اکبر کریمی را به عنوان سرپرست جدید سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی آمل منصوب کرد تا این سازمان در کمتر از یکسال گذشته سومین سرپرست را به خود ببیند.

شهردار آمل شامگاه شنبه در مراسم معارفه سرپرست جدید سازمان تاکسیرانی شهرداری از زحمات  الیاس شیرازی، سرپرست سابق سازمان تاکسیرانی شهرداری قدردانی و ابراز امیدواری کرد: مدیریت جدید سازمان تاکسیرانی شهرداری بتواند بر حسب رسالت و وظیفه ای که دارد برای شهر و شهروندان موثر واقع شود.

احمد امیرسلیمانی، تلاش های اکبر کریمی، در واحد امانی حفاری شهرداری آمل در شش ماه گذشته را خالصانه و مقتدرانه ارزیابی کرد و افزود: سرپرست جدید تجربه زیادی را در سال های گذشته در تاکسیرانی آمل داشته و انتظار از این انتصاب فقط  خدمت رسانی بهتر به شهروندان است.

رئیس شورای اسلامی شهر آمل اظهار داشت: تغییرات در یک سازمان به معنای این نیست که مدیر سابق بی کفایت بوده، بلکه نوع نگرش مدیریت می طلبد افرادی را که در راستای سیاست گذاری هایی که بهتر منتج به بهره وری می شود انتخاب کند.

سید محمد پژومان، از الیاس شیرازی به دلیل وظیفه مهمی که در مدت مسئولیتش در سرپرستی سازمان تاکسیرانی آمل داشت تشکر کرد و گفت: امید است سرپرست جدید با بهره گیری از تجربیات چند ساله خود در بخش های مختلف شهرداری، خشنودی خدا و رضایت شهروندان را جزو اصل فراموش نشدنی سازمان تلقی کند.

شهرآمل بیش از230 هزار نفرجمعیت دارد.

کد مطلب 1285180

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