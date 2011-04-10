جهانیان به صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران پی برده اند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه شنبه در دانشگاه آزاد نطنز به مناسبت روز فناوری هسته ای با بیان اینکه ریشه بسیاری از اختلافات میان آمریکا و ایران به انرژی هسته ای ایران باز می گردد، اظهار داشت: امروز ایران در عرصه های بین المللی جایگاهی بالا و درخور شانی دارد و همین امر شکست فاحشی را برای استکبار و آمریکا رقم زده است.

وی تصریح کرد: جهانیان به این باور رسیده اند که ایرانیان از فناوری هسته ای برای پیشرفت و اعتلای کشورشان استفاده می کنند و تمام فعالیتهای هسته ای ایران صلح آمیز است.

استاندار اصفهان با بیان اینکه دستیابی به فناوری هسته ای یکی از مصادیق شعار ما می توانیم برای ایرانیان است، تاکید کرد: با وجود تهدید و مخالفتهای نظام جهانی سلطه، دستیابی به دانش بومی هسته ای بیانگر توانمندی دانشمندان ایرانی، عزم راسخ ملت و پیگیری مسوولان کشور است.

وی افزود: برخورداری ایران از این فناوری اعتماد به نفس بیشتر و غروری ملی را برای مردم به دنبال داشته است.

ذاکر اصفهانی تصریح کرد: بحث هسته ای ایران یک پدیده فنی وعلمی است که مردم آن را به عنوان حق طبیعی خود از مسئولان می خواهند و دنبال می کنند.

وی اضافه کرد: ما در حال حاضر از انرژی هسته ای در رشته های مختلفی همچون پزشکی، صنعت، کشاورزی، بهداشت و درمان، دامپزشکی و دامپروری استفاده و این مسائل را با جدیت دنبال می کنیم.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: مردم ایران در جریان پیروزی انقلاب اسلامی و پس از آن در هشت سال نبرد حق علیه باطل و در دوران پس از آن همواره نشان داده اند که با قاطعیت از حقوق خود دفاع می کنند و انرژی هسته ای نیز یکی از حقوقی است که مردم برای حراست از آن تا پای جان ایستادگی می کنند.