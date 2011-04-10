کاسبی ارمنستان از گردشگران ایرانی/ افزایش 20 درصدی مسافران ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، با وجود اینکه کشورمان با تمدن چند هزارساله، وجود شرایط اقلیمی متنوع و داشتن جاذبه های طبیعی و تاریخی، پتانسیل فراوانی برای رونق گردشگری داخلی و نیز جذب توریست دارد اما بی توجهی به شکوفا کردن این استعدادهای نهفته، فعالیت دامنه دار کشورهای دیگر را برای جذب گردشگر ایرانی صدچندان کرده است.

در این میان به نظر می رسد تلاش دولتمردان و بخش خصوصی کشورهایی مانند ارمنستان به ویژه طی سال های گذشته نتیجه داده است بطوریکه همه ساله شاهد رشد سفر گردشگران ایرانی به این کشور کوچک خصوصاً در ایام تعطیلات نوروز هستیم.

مطابق آمار رسمی اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی، تعداد 19 هزار و 345 نفر از اتباع کشورمان طی تعطیلات نوروز امسال از مرز نوردوز که تنها مرز ایران با ارمنستان است، خارج شدند که این رقم در مقایسه با مسافران خروجی سال گذشته از این گمرک، افزایش حدود 20 درصدی را نشان می دهد.

فعالیت گسترده رسانه های بیگانه برای ترغیب ایرانیان جهت سفر به ارمنستان و نیز اختصاص بودجه های کلان جهت جذب گردشگران ایرانی که بارها به صورت علنی از سوی مقامات این کشور اعلام شده است را باید از مهم ترین عواملی دانست که در کنار کم کاری مسئولان حوزه گردشگری کشورمان، در رشد روزافزون اقبال گردشگران ایرانی برای سفر به ارمنستان موثر بوده است.

به عنوان مثال، شبکه العربیه اخیراً در گزارشی با تاکید بر اینکه "ایرانیان اکنون به جز امارات، ترکیه، سوریه و آذربایجان جای دیگری را برای رهایی از محدودیت های درون کشورشان یافته اند"!

از سوی دیگر خبر اختصاص 20 میلیون دلار از محل بودجه های جاری دولت ارمنستان برای جذب گردشگران ایرانی که به طور گسترده ای در خبرگزاری های این کشور منتشر شد نشان می دهد که مسئولان ارمنی به سرمایه گذاری پرسود صنعت گردشگری آگاهند.

شاید در نگاه نخست، افزایش سفر گردشگران ایرانی به ارمنستان از منظر اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد اما نباید فراموش کرد که در این بین انتقال فرهنگ این کشور واقع در حوزه قفقاز نیز متصور است که نباید از دید تصمیم گیران کشورمان مغفول بماند.

کارشناسان گردشگری بر این عقیده اند که برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در داخل کشور می تواند به تامین بخش عمده ای از نیاز ایرانیان پاسخ دهد و تقاضای سفر به کشورهایی مانند ارمنستان را بکاهد.

این عده به تجربه سالجاری منطقه آزاد ارس در ایام تعطیلات نوروز اشاره می کنند که با اجرای برنامه هایی مانند برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی، جنگ های روزانه شادی و راه اندازی گشت هوایی علاوه برکسب موفقیت های چشمگیر در جذب مسافران داخلی، امیدها را برای جذب گردشگران خارجی نیز تقویت کرد.

واقعیت این است که منطقه آزاد ارس با دارا بودن ده ها جادبه تاریخی و طبیعی و میزبانی از یک میلیون و 800 هزار گردشگر در تعطیلات نوروز امسال ثابت کرد که مقصد مناسبی برای ایرانیان در ایام نوروز است اما با توجه به قرار گرفتن کلیساهای سنت استپانوس، ننه مریم و چوپان در محدوده این منطقه آزاد می توان از آنها به عنوان فرصتی برای جذب گردشگران سایر کشورها به ویژه ارامنه ارمنستان استفاده کرد.

به راستی با وجود این همه پتانسیل گردشگری در ایران به ویژه آذربایجان شرقی و ارس، چرا دولت کشور کوچک ارمنستان باید با صرف هزینه ای قابل توجه به دنبال جذب گردشگر ایرانی باشد؟