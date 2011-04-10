استعفای امرایی پذیرفته نشد

سید عباس عظیمی مشاور معاون هنری در این باره به خبرنگار مهر گفت: امرایی همچنان مدیر روابط عمومی معاونت هنری است و فعالیت‌های این واحد با حضور ایشان ادامه خواهد یافت. استعفای او پذیرفته نشده و کسی حضور تأثیرگذار امرایی را در معاونت هنری کتمان نمی‌کند.



مجید امرایی که حدود یک سال است مدیریت روابط عمومی معاونت هنری را عهده‌دار است شنبه 20 فروردین‌ماه سال جاری از سمت خود استعفا کرد. این در حالی است که امرایی در زمان فعالیت خود شرایط مناسب را برای شناخت معاونت جدید هنری و شفاف سازی فعالیت‌های رسانه ای در قالب برگزاری جلسات گفتگو، مصاحبه، نشست‌های حضوری، مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی فراهم کرد.



راه‌اندازی پایگاه اطلاع رسانی هنر ایران، به روز رسانی پرتابل معاونت هنری در سایت وزارت ارشاد، راه‌اندازی سامانه پیام کوتاه معاونت هنری و ایجاد شرایط مناسب برای راه‌اندازی خبرگزاری هنر از دیگر اقدامات امرایی در روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود.