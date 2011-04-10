برنده واقعی بحران بودجه آمریکا "تی پارتی" بود

به گزارش خبرگزاری مهر، ساندی تلگراف در مطلب خود می نویسد : سرانجام در ساعت 11 شب روز جمعه باراک اوباما موفق شد تا حمایت کنگره را برای تصویب بودجه کسب کند و بدین ترتیب دولت آمریکا از تعطیلی نجات یافت.

با موافقت ابتدایی کنگره با بودجه پیشنهادی کاخ سفید روز شنبه آمریکا شاهد ادامه فعالیت موزه ها بود و نظامیان آمریکایی مستقر در افغانستان با اطمینان از دریافت به موقع حقوشان به جنگ ادامه دادند و 800 هزار کارمند فدرال به سرکارهایشان رفتند و بدین ترتیب اوباما از یک مانع دشوار عبور کرد.

بر همین اساس، پس از آنکه اوباما توانست موافقت کنگره را درباره بودجه بدست بیاورد با تمرکز بیشتری به رقابت های انتخاباتی خود بازگشت. هر چند که انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا 19 ماه دیگر برگزار می شود اما اوباما از هفته گذشته اقدامات خود برای شرکت در این رقابت ها را آغاز کرد و در این مدت تلاش کرد تا امتیازهایی را برای خود و حزب دموکرات کسب کند.

در این راه وی به ایراد سخنرانی برای مردم آمریکا پرداخت و تلاش کرد که به آنها امیدواری بدهد و از همین رو ممکن است سال پیش روی برای اوباما و مردم آمریکا یک سال متفاوت باشد.

اما در حالیکه اوباما از موفقیت کسب شده در کنگره خوشحال است شکی در این مورد نیست که اقدام اصلی را برای موافقت با تصویب بودجه توسط محافظه کاران آمریکایی انجام شد و در این بین برنده اصلی ماجرا تی پارتی بود و نه شخص رئیس جمهور.

به نوشته ساندی تلگراف، بررسی جلسات کنگره نشان می دهد در حالیکه اختلاف نظرهای زیادی میان حزب دموکرات و جمهوریخواه در مورد بودجه وجود داشت این محافظه کاران بودند که با انجام مذاکراتی با هر دو طرف آنها را به تصویب بودجه متقاعد کردند.

محافظه کاران که با آغاز فعالیت تی پارتی و ورود برخی از چهره های آن به کنگره توانسته اند نقش پررنگ تری در عرصه سیاست داخلی آمریکا ایفا کنند اکنون با بهره گرفتن از این موضوع و عضویت در تی پارتی در پی افزایش میزان نفوذ خود در آمریکا و هموار کردن مسیر پیش روی خود برای انتخابات سال آتی هستند.