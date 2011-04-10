گفتگوی بان کی مون با بشار اسد درباره ناآرامی ها در "درعا"

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، درپی ناامنی ها در "درعا" و کشته شدن چندین نفر، بان کی مون با بشار اسد تلفنی گفتگو کرد.

بان کی مون در این تماس گفت: من عمیقاً نسبت به آخرین گزارش هایی که از سوریه درباره خشونتها به گوش می رسد مضطرب و نگران هستم.

ناآرامی های سوریه بویژه در شهر درعا از چندی پیش آغاز شده و مسئولان امنیتی سوریه برخی طرفهای خارجی از جمله آمریکا و رژیم اسرائیل را عامل آنها می دانند.

در همین رابطه یک منبع در سوریه شاهزاده بندر بن سلطان یکی از سیاستمداران و عناصر اطلاعاتی عربستان را نیز در این ناآرامی ها دخیل می داند.