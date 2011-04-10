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۲۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۳۸

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گفتگوی بان کی مون با بشار اسد درباره ناآرامی ها در "درعا"

گفتگوی بان کی مون با بشار اسد درباره ناآرامی ها در "درعا"

دبیر کل سازمان ملل متحد با رئیس جمهوری سوریه درباره ناآرامی در شهر درعا در جنوب این کشور تلفنی گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، درپی ناامنی ها در "درعا" و کشته شدن چندین نفر، بان کی مون با بشار اسد تلفنی گفتگو کرد.

بان کی مون در این تماس گفت: من عمیقاً نسبت به آخرین گزارش هایی که از سوریه درباره خشونتها به گوش می رسد مضطرب و نگران هستم.

ناآرامی های سوریه بویژه در شهر درعا از چندی پیش آغاز شده و مسئولان امنیتی سوریه برخی طرفهای خارجی از جمله آمریکا و رژیم اسرائیل را عامل آنها می دانند.

در همین رابطه یک منبع در سوریه شاهزاده بندر بن سلطان یکی از سیاستمداران و عناصر اطلاعاتی عربستان را نیز در این ناآرامی ها دخیل می داند.

کد مطلب 1285237

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