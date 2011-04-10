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۲۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بازگشایی بزرگراه صیاد شیرازی تا ظهر امروز /ایمن سازی مسیرهای فرعی

بازگشایی بزرگراه صیاد شیرازی تا ظهر امروز /ایمن سازی مسیرهای فرعی

ادامه بزرگراه شهید صیاد شیرازی که روز گذشته به بهره برداری رسید ساعتی پس از افتتاح مسدود شد که معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری منطقه 7 ، ایمن سازی مسیرهای فرعی را دلیل تاخیر در بهره برداری از این مسیر عنوان داشت و گفت: این بزرگراه تا ظهر امروز بازگشایی می شود.

مهدی فقیری در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه مسدود شدن بزگراه صیاد شیرازی به دلیل برخی ایمن سازیها و دسترسیهای فرعی بود گفت: مشکلی با پلیس راهور نداشتیم و تنها به دلیل آنکه بهره برداری پروژه با اوج ترافیک در منطقه همراه بود مسیر تا صبح امروز بسته شد تا برخی از ایمن سازیهای مسیر انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مسیر جنوب به شمال بزرگراه صیاد باز شده و شهروندان می توانند از این مسیر استفاده کنند.

فقیری با اشاره به اینکه تا ظهر امروز بزرگراه صیادشیرازی به طور کامل بازگشایی می شود گفت: شب گذشته و صبح امروز مشکلات مسیر رفع شده است.

کد مطلب 1285267

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