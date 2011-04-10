بازگشایی بزرگراه صیاد شیرازی تا ظهر امروز /ایمن سازی مسیرهای فرعی

مهدی فقیری در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان اینکه مسدود شدن بزگراه صیاد شیرازی به دلیل برخی ایمن سازیها و دسترسیهای فرعی بود گفت: مشکلی با پلیس راهور نداشتیم و تنها به دلیل آنکه بهره برداری پروژه با اوج ترافیک در منطقه همراه بود مسیر تا صبح امروز بسته شد تا برخی از ایمن سازیهای مسیر انجام شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر مسیر جنوب به شمال بزرگراه صیاد باز شده و شهروندان می توانند از این مسیر استفاده کنند.

فقیری با اشاره به اینکه تا ظهر امروز بزرگراه صیادشیرازی به طور کامل بازگشایی می شود گفت: شب گذشته و صبح امروز مشکلات مسیر رفع شده است.