مدیران کل نوسازی مدارس کشور در مازندران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی مدیران کل نوسازی مدارس منطقه دو کشور با حضور معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و مدیران کل استانهای گیلان، گلستان، تهران، قم، مازندران در روزهای 23 و 24 فروردین در مازندران برگزار می شود.

روز نخست این گردهمایی، هشت پروژه از پروژه های احداثی اداره کل نوسازی مدارس مازندران در شهر های مختلف مورد بازدید قرار می گیرد.

کار گروه نخصصی با عنوان روشهای نوین جمع آوری فاضلاب نیز با حضور کارشناسان برگزار می شود که جمع بندی نظرات در روز پایانی قرائت می شود.

این گرد همایی در روز 24 فروردین با بیان نقاط ضعف و قوت پروژه ها به پایان می رسد.