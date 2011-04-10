پارک ویژه بانوان در گرگان ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فائزه عبداللهی صبح یکشنبه در نشست شورای شهر گرگان افزود: در جلسه کمیته کارشناسی زیر کارگروه گردشگری استان که به منظور بررسی پیش طرح توجیهی ایجاد پارک بانوان و طرح دوچرخه سورای توسط موسسه گردشگری سیدین در پارک جنگلی النگدره برگزار شده بود، ضرورت و نیاز به ایجاد فضای مناسب برای انجام فعالیت های ورزشی و تفریحی بانوان استان بررسی شد.

نماینده شورای شهر در این جلسه، با بیان این مطلب که پس از موافقت اعضای این کارگروه با کلیات طرح پیشنهادی مقرر شد دستگاه های اجرایی، ادارات و کارگروهها و کمیسیون های مرتبط با این موضوع اقدامات و هماهنگی های لازم را به عمل آورند.

وی با تاکید بر نیاز بانوان گرگانی برای در اختیار داشتن یک فضا مناسب و امن جهت انجام فعالیت های تفریحی، ورزشی و سرگرمی تصریح کرد: در این خصوص استفاده از پارک جنگلی النگدره در روزهای غیر تعطیل و با رعایت فعالیت مشخص به نحوی که مانع استفاده عموم و مسافران نشود، می تواند بخشی از نیاز بانوان را برآورده کند.

عبداللهی در ادامه اظهار داشت: در این جلسه همچنین مقرر شد با توجه به وسعت پارک جنگلی النگدره، فضای مورد نظر برای استفاده بانوان مشخص و محدوده آن تعیین گردد تا از بروز مشکلات امنیتی جلوگیری شود.

به گفته وی در این نشست موضاعاتی از قبیل وجود فضاهایی برای حضور نیروهای امنیتی مرتبط با موضوع، تامین امنیت توسط دستگاه های اجرایی و ادارات مرتبط، دسترسی آسان به منطقه در صورت بروز مشکل و امکان حضور و کمک رسانی اضطراری، لزوم مدیریت تردد خودرویی در پارک و لزوم توجه به تبعات امنیتی و اجتماعی و فرهنگی به موضوع نیز مورد تاکید و توجه قرار گرفت.

این عضو شورای شهر در پایان ضمن تشکر و قدردانی استاندار گلستان، مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و اعضای کمیته کارشناسی کارگروه گردشگری استان در پیگیری و تصویب این طرح اظهار امیدواری کرد طرح فضای اختصاصی بانوان در پارک جنگلی النگدره به زودی اجرایی شود.