بانو همایونی طالب علم و دانایی بدون مدرک بود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، فروغ نیلچی زاده شامگاه شنبه در همایش تجلیل ازبانو علویه همایونی با اشاره به اینکه که خداوند مهربان در وجود ما توانایی جستجوی حقیقت را قرارداده است، اظهارداشت: زمان آن فرا رسیده که زنان با توجه به توانمندی های خود به حقیقت وجودی خود پی ببرند.

وی تاکید کرد: امروزه هرجا سخن از اسلام و قرآن می شود مکتب اهل بیت(ع) به عنوان حقیقی ترین و نجات بخش ترین دستورات نمایان می شود.

مشاور رئیس سازمان ملی جوانان کشور در امور دختران و زنان تصریح کرد: جایی که زنان به دنبال حقایق وجودی خود هستند این سوال پیش می آید که چگونه می توان سبک و روش زندگی خدامحورانه را پیش گرفت به گونه ای که خدا محوری را برای انسان معنا کند.

وی ادامه داد: دردنیای پر از تضاد که زن را به جرم زن بودن در حد کالا تنزل می دهند و یا با نگاهی افراطی برتر و فوق جنسی می شمارند اسلام بر تمامی این نظرات خط بطلان می کشد و زنانی چون علویه همایونی را به جهانیان معرفی می کند.



نیلچی زاده با بیان اینکه امروزه زنها در دنیا گرفتار دوری از اصل خود شده اند، گفت: برای یک بار هم که شده باید مروری کوتاه بر زندگی خود داشته باشیم و با آیات قرآنی آنها را تطبیق دهیم.

وی گفت: امروزه زنان و دختران ما به دنبال علم و دانایی هستند اما گرفتار مدرک گرایی شده اند.

مشاور رئیس سازمان ملی جوانان کشور در امور دختران و زنان بانو علویه همایونی را از جمله زنانی دانست که هیچ وقت گرفتار چنین معضلی نشد و علم را وسیله مدرک گرایی قرارنداد.



وی ادامه داد: فرد دانایی محور به دستورات اهل بیت(ع) عمل و از شناگری عبور می کند اما انسان بدون علم تکبردارد و نمی تواند جستجوگر حقیقت وجودی خویش باشد.



نیلچی زاده با بیان اینکه در کشورما افراد با سواد فراوان و افراد دانا کمتر از افراد باسوادهستند، تصریح کرد: چه بسیارند افرادی که می دانند ولی نمی توانند عمل کنند، چون تزکیه نفس نکرده اند و این همان خطر بزرگی است که گریبانر گیر بیشتر تحصیلکرده های ما شده است.