272 هزار تن گندم در ایلام برداشت می شود

خسرو شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال زراعی 90-89 مقدار 136 هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت گندم آبی و دیم رفته که پیش بینی می شود مقدار 272 هزار تن محصول گندم تولید شود.

وی پیش بینی کرد که 228 هزار تن گندم ،61 هزار تن جو و 2500 تن کلزا از کشاورزان خریداری شود.

شهبازی افزود: برای برداشت غلات در استان به 400 دستگاه کمباین نیاز است که تعداد 110 دستگاه در استان موجود بوده و بقیه از استانهای همجوار تامین خواهد شد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خاطرنشان کرد : کار برداشت غلات از دهم اردیبهشت ماه در مناطق گرمسیری استان شروع خواهد شد و کار برداشت در کلیه مزارع استان تا پایان تیرماه ادامه می یابد .