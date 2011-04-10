اعضای کمیسیون جهاد اقتصادی تعیین شدند/ مصباحی مقدم؛ بالاترین رای

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: غلامرضا مصباحی مقدم، مهدی مفتح، محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر به ترتیب بیشترین آرای نمایندگان را برای عضویت در کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی کسب کردند.

به گفته سبحانی نیا سید حسین هاشمی از فراکسیون اقلیت ، جعفر قادری، نادر قاضی پور، حمید رضا فولادگر، ارصلان فتحی پور، علی اصغر زارعی، محمد حسین فرهنگی، عباس رجایی، محمد سقایی، حسین نجابت و رضا عبداللهی دیگر نمایندگانی هستند که موفق به کسب آرای لازم برای حضور در کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی شدند.

به گفته سبحانی نیا لیست مورد نظر فراکسیون اصولگرایان مجلس توانست رای لازم را برای عضویت در کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی به دست بیاورد.

به گزارش مهر، فراکسیون اصولگرایان مجلس اسامی کاندیدای مورد تایید خود را به صورت مکتوب در صحن علنی منتشر کرده بود.

بنا بر این گزارش محمد حسن ابوترابی فرد، علی اکبر آقایی، محمدرضا باهنر، عباس رجایی، علی اصغر زارعی، محمد سقایی، رضا عبداللهی، ارسلان فتحی پور، محمد حسین فرهنگی، حمیدرضا فولادگر، جعفر قادری، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد مهدی مفتح، حسین نجابت، سید حسین هاشمی، نادر قاضی پور، علی اسلامی، موسی الرضا ثروتی، مهرداد لاهوتی، ستار هدایتخواه، محمد جواد نظری مهر، حسن شبان پور، حسین گروسی، عباسعلی نورا، نصرالله کمالیان، سید رضا اکرمی، حسن نوروزی، کاظم دلخوش، عوض حیدرپور، اسدالله عباسی، اکبر رنجبر زاده، سید محمد کاظم حجازی و مهدی کوچک زاده 33 نماینده ای کاندیدا برای عضویت در کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی بودند.

پیشنهاد تشکیل این کمیسیون 15 فروردین در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده بود.