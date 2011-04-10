تشویق کارکنان بازدهی عملکرد آنان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کارکنان دادگستری البرز پیش از ظهر یکشنبه با برگزاری مراسمی در محل اداره کل دادگستری استان البرز با حضور مسئولان این حوزه تجلیل شدند.
رئیس کل دادگستری البرز در این مراسم اظهار داشت: تشویق کارکنان در نظام مدیریت، امری لازم و ضروری است که در این فرایند، عملکرد و بازدهی کار را به بالاترین حد خود ارتقا می دهد به همین خاطر است که در آموزه های دینی ما بهترین آوازه را تشکری می داند که منتشر می شود.
این مسئول با توجه به زحمات کلیه کارکنان حوزه قضایی استان البرز گفت: کلیه خواهران و برادران همچنین؛ قضات محترم در راستای ارتقای دادگستری کرج به دادگستری کل استان البرز زحمات فراوانی کشیدند که عملکرد بسیاری از آنان مصداق جمله کار مضاعف، همت مضاعف است.
این مدیر خاطرنشان کرد: بدین منظور در دادگستری کل استان البرز در راستای قدردانی از کارکنان ساعی و نمونه مراسمی برگزار شد که پس از ارزیابی و بررسی عملکردکلیه ی کارکنان به افراد برتر از هر بخش دو نفر لوح تقدیر به همراه جوایز اهدا شد.
در این مراسم از 36 نفر از کارکنان دادگستری البرز به عنوان کارکنان برتر و ساعی تجلیل شد.
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