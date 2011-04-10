تشویق کارکنان بازدهی عملکرد آنان را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کارکنان دادگستری البرز پیش از ظهر یکشنبه با برگزاری مراسمی در محل اداره کل دادگستری استان البرز با حضور مسئولان این حوزه تجلیل شدند.

رئیس کل دادگستری البرز در این مراسم اظهار داشت: تشویق کارکنان در نظام مدیریت، امری لازم و ضروری است که در این فرایند، عملکرد و بازدهی کار را به بالاترین حد خود ارتقا می دهد به همین خاطر است که در آموزه های دینی ما بهترین آوازه را تشکری می داند که منتشر می شود.

محمدصادق مهدوی راد یادآور شد: در سال 90 با توجه به راهبرد قوه قضائیه با برنامه ریزی دقیق و استفاده از همه امکانات باید با جرائم خاص که امنیت اجتماع را به مخاطره می اندازد مبارزه جدی شود.



این مسئول با توجه به زحمات کلیه کارکنان حوزه قضایی استان البرز گفت: کلیه خواهران و برادران همچنین؛ قضات محترم در راستای ارتقای دادگستری کرج به دادگستری کل استان البرز زحمات فراوانی کشیدند که عملکرد بسیاری از آنان مصداق جمله کار مضاعف، همت مضاعف است.

وی با نقل حدیثی از حضرت علی (ع) گفت: رنج و زحمات هر کس را در امور محوله بشناس و هرگز تلاش و رنج کسی را به حساب دیگری مگذار و گمنامی کسی باعث نشود تا کار بزرگ او ناچیز جلوه نماید.

این مدیر خاطرنشان کرد: بدین منظور در دادگستری کل استان البرز در راستای قدردانی از کارکنان ساعی و نمونه مراسمی برگزار شد که پس از ارزیابی و بررسی عملکردکلیه ی کارکنان به افراد برتر از هر بخش دو نفر لوح تقدیر به همراه جوایز اهدا شد.

در این مراسم از 36 نفر از کارکنان دادگستری البرز به عنوان کارکنان برتر و ساعی تجلیل شد.