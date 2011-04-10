به گزارش خبرگزاری مهر، قطعات پلاستیکی خودروها از گذشته قطعاتی بوده اند که تلاش برای سبکتر ساختن آنها منجر به از بین رفتن زیبایی و مقاومتشان شده است اما مهندسان شرکت فورد با الهام از نوعی شکلات که در ساخت آن از حبابهای هوا استفاده شده است، پلاستیک سبک وزنی ابداع کردند که می تواند این مشکل را رفع کند.

در این شیوه هنگام ساخته شدن قطعات پلاستیکی و همزمان با سرد شدن آنها، حبابهایی از هوا به درون پلاستیک دمیده می شود که در نتیجه در پلاستیک ساختاری لانه زنبوری و میکروسکوپی به وجود می آید که به گفته فورد می تواند وزن قطعات را به واسطه کاسته شدن میزان مواد پلاستیکی استفاده شده کاهش دهد.

این تکنیک MuCell نام داشته و می تواند فرایند تولید، سرعت و کارایی را بهبود بخشد زیرا برای ذوب کردن پلاستیکها به فشار پایین تری نیاز خواهد بود و میزان تولید قطعات تولید شده بر واحد ساعت را نسبت به شیوه های رایج 33 درصد افزایش می دهد. به این شکل از میزان انرژی مصرف شده، آلودگی های ناشی از تولید و هزینه تولید قطعات کاسته خواهد شد.

بر اساس گزارش گیزمگ، فورد اعلام کرده از این تکنولوژی در سالهای آینده در ساخت پوشش موتور خودروهایی مانند "فوکوس" C-MAX، Grand C-MAX، "موندئو" و "گالاکسی" استفاده خواهد شد. این شرکت تلاش دارد تا سال 2020 به منظور کاهش دادن آلودگی هوا و میزان مصرف سوخت وزن خودروهای کوچک خود را 100 کیلوگرم و وزن خودروهای بزرگ خود را 300 کیلوگرم کاهش دهد.