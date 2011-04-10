مهمترین حرکت در سال جهاد اقتصادی نزدیک شدن هنرمندان به مردم است

کورش زارعی نویسنده و کارگردان تئاتر درباره وظیفه هنرمندان در سال جهاد اقتصادی به خبرنگار مهر گفت: همه اقشار جامعه مخصوصا هنرمندان زمانی که سالی به یک عنوان خاص نامیده می‌شود وظیفه دارند در جهت تحقق این شعار فعالیت کنند.

وی ادامه داد: هنرمندان باید با تولیداتی که در طول امسال می‌کنند در جهت اشاعه این فرهنگ تلاش در راستای جهاد اقتصادی و کمک به فرهنگ و هنر کشور فعالیت کنند. تولیدات هنرمندان درعرصه‌های مختلف باید به اقتصاد هنر کشور کمک کند. باید این مسئله بین مردم و مسئولن جا بیفتد که هنر هم می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند. هنرمندان در کنار دولتمردان می‌توانند در رشد اقتصادی کشور سهیم باشند.

این کارگردان افزود: مهمترین حرکت هنرمندان در این راستا این است که هنر را به مردم نزدیک کنند. هنرمندان ما می توانند در حوزه سینما و تئار با توجه به سلیقه مردم فعالیت کنند تا بتوانند مخاطبان بیشتری را به سالن‌های سینما و نمایش بکشانند. از این طریق است که می‌توان به اقتصاد کمک کرد.

زارعی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دو فیلم "جدایی نار از سیمین" و "اخراجی‌های 3" روی پرده سینماها قرار دارند و توانسته‌اند تا این لحظه فارغ از کیفیت مخاطبان بسیاری را روانه سینماهای کشور کنند. در تئاتر هم باید این اتفاق روی دهد. البته در صورتی این امر محقق می‌شود که ما بتوانیم به مردم نزدیک شویم و برای آنها کار کنیم.

وی ادامه داد: در نظر گرفتن سلیقه و خواست مردم می‌تواند به ارتقاء فرهنگ ایرانی و اسلامی ما کمک کرده و در راستای شعار رهبر معظم انقلاب اسلامی و در جهت رونق و احیای تئاتر عمل کند.