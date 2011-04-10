رکورد بازسازی خطوط لوله گاز شکسته شد/ بررسی دلایل حادثه گازی در قم

جواد اوجی در گفتگو با مهر با بیان اینکه برای نخستین بار در صنعت گاز ایران امکان بازسازی و ره اندازی مجدد خطوط لوله 56 اینچی انتقال گاز طبیعی در مدت کمتر از 24 ساعت انجام شده است، گفت: شرکت ملی گاز با بسیج تمامی امکانات، تجهیزات و ماشین آلات سنگین خطوط منفجر شده گازی را در مدت 23 ساعت مجدد راه اندازی کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه با وجود انفجار در خطوط لوله گاز هیچگونه افت و یا قطعی در سطح شبکه ملی گزارش نشده است، تصریح کرد: در کمتر از یک ساعت از وقع این حادثه گازی ستاد مدیریت بحران به ریاست وزیر نفت تشکیل شد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه با انجام یک عملیات ضربتی تعمیر و بازسازی خطوط لوله آسیب دیده گاز انجام شد، اظهار داشت: با انجام تغییر آرایش در سطح شبکه سراسری امکان تامین گاز مورد نیاز صنایع و مشترکان خانگی و تجاری به طور کامل فراهم شد.

مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز هم با تاکید بر اینکه روز گذشته به ترتیب از ساعت 11 صبح تا 16 بعداز ظهر خطوط لوله آسیب دیده گاز در مدار بهره برداری مجدد قرار گرفتند به مهر گفت: با هماهنگی مرکز دیسپچینگ ملی گاز، گازهای استانی و مناطق انتقال گاز عملیات تعمیرات خطوط لوله به پایان رسید.

این مقام مسئول با اعلام اینکه با انفجار در خطوط لوله تنها محدودیتی در تعدادی از نیروگاههای کشور اعمال شد، یادآور شد: با توجه به ذخیره سازی مطلوب کالا، لوله و تجهیزات گازی عملیات تعمیرات در کوتاه ترین زمان ممکن آغاز و به پایان رسید.

وی در خصوص دلایل ایجاد این حادثه گازی، توضیح داد:در حال حاضر با مشارکت شرکت ملی گاز و برخی از دستگاههای مرتبط دلایل ایجاد این حادثه در دست بررسی است.

به گفته سخنگوی شرکت ملی گاز ایران به زودی دلایل این حادثه گازی به طور رسمی اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، ساعت 4:30 بامداد روز 19 فروردین ماه سه رشته خط لوله 56 اینچی انتقال گاز طبیعی ایران در استان قم به دلایل نامشخصی منفجر شده است.



مسئولیت اصلی این خطوط لوله انتقال گاز طبیعی از پالایشگاههای جنوب کشور همچون مجتمع گازی پارس جنوبی، پارسیان و فجرجم به استانهای شمال و شمالغربی ایران است.



این انفجار در 74 کیلیومتری جاده دلیجان به قم به وقوع پیوسته است که مسئولان شرکت ملی گاز در اولین اقدام مشغول به تخلیه گاز طبیعی از خطوط لوله هستند.



در همین حال بهمن ماه سال گذشته در 25 کیلومتری شمال منطقه سلفچگان استان قم سه خط لوله یکهزار پوندی انتقال گاز منفجر شده بود. انفجار همزمان خطوط لوله شهر قم را لرزاند و آسمان بخش وسیعی از جنوب غربی این شهر را به شدت قرمز کرده بود.