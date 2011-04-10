به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به همت گروه کودک و نوجوان شبکه تهران و با هدف تجلیل از هنرمندان عرصه کودک در زمینه هنر، فرهنگ و ادبیات در آستانه بهار سال جدید و در تالار بزرگ کشور با حضور 2000 نفر از بچه‌های دیروز برگزار شده بود، پنجشنبه 25 فروردین ساعت 21:00 از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این جشن ضمن تقدیر از هنرمندانی چون اکبر عبدی، مرضیه برومند، گیتی خامنه، الهه رضایی، مجید قناد، شکوه قاسم‌نیا، بیژن بیرنگ، ناصر چشم آذر، هوشنگ مرادی کرمانی، بهرام شاه محمدلو، مریم نشیبا، داود رشیدی و ... بخش‌هایی از برنامه‌های خاطره انگیز در 30 سال گذشته همچون "مدرسه موش ها "،" سند باد" ، "پینوکیو" ، "خونه مادر بزرگه" ، "رابین هود" و... نمایش داده شد و مورد استقبال حاضران مراسم قرار گرفت.

در پایان این مراسم "بچه‌های دیروز" بهترین آرزوهای خود را تقدیم هنرمندان خاطره ساز دوران کودکی خود کردند.

عوامل و دست اندر کاران این برنامه عبارتند از تهیه‌کننده: محمد فواد صفاریان‌پور، کارگردانان: سیاوش و فواد صفاریان‌پور، مدیر تصویربرداری: حسین حاتمی، تدوین: شیوا علیمحمدی، اجرا: جواد مولانیا، تنظیم و اجرای موسیقی: علی تفرشی، طراح صحنه و دکور: پیمان قانع، نویسندگان: فرناز شهید ثالث و زهرا حق جویی.