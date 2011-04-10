انشعابات غیرمجاز برق جنوب کرمان جمع آوری می شوند

سعید تاج پور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: با توجه به اینکه سیمهای برق در شبکه های قدیمی امکان نصب انشعابهای غیر مجاز را کاهش نمی داد اقدمات لازم در خصوص جلوگیری از انشعابات غیر مجاز انجام شد.

وی افزود: با کابل کشی70 کیلومتری از نوع خودنگهدار در 20 روستای بخش مرکزی و آسمینون شهرستان منوجان نصب هرگونه انشعاب غیر مجاز به صفر رسیده است.

تاج پور گفت: برای رفع افت ولتاژ برق در روستاهای این شهرستان 30 دستگاه ترانس برق 200 و 100 کاوا نصب شده است.

وی از اصلاح 60 کیلومتر خطوط فشار ضعیف و متوسط در منوجان خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح ها بیش از هشت میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است..

مدیر امور برق منوجان از نصب 800 دستگاه کنتور برق دیجیتالی در منازل مشترکان خبرداد و گفت: باتوجه به افزایش روند ساخت و ساز و تقاضای بالای مشترکان برای دریافت انشعاب سهمیه کنتور ارسالی از استان جوابگوی مشترکان نیست.

تاج پور با بیان اینکه سال گذشته 19میلیارد ریال در بخش رفع افت ولتاژ برق در روستاهای این شهرستان هزینه شده است گفت: از نیمه پایانی سال گذشته تاکنون افزون بر 17 میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی برای رفع افت ولتاژ برق در این شهرستان هزینه شده است.

