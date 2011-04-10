به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان عصر امروز در نشست با اکبر محمدی سرمربی پیشین تیم فوتبال نوجوانان و نایب رئیس کمیته جوانان، در مورد آخرین وضعیت و شرایط حاکم بر تیم جوانان کشورمان به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

اکبر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید این خبر گفت: قرار است در این نشست در خصوص تیم جوانان و فعالیت‌‍های استعدادیابی که در این مدت برای انتخاب بازیکنان جدید این تیم انجام شده، صحبت شود. همچنین ممکن است در این نشست بحث انتخاب و بررسی گزینه هدایت این تیم مطرح شود.

وی اضافه کرد: در ماه‌های اخیر 4 مرحله اردوی استعدادیابی در مناطق مختلف کشور برگزار شده و کارهای عظیمی در بخش استعدایابی صورت گرفته است. همچنین 9 منطقه برای استعدادیابی در نظر گرفته شده و سر استعدادیاب‌ها هم فعالیت‌های خود را آغاز کرده که در این بین بیش از 120 مربی هم در سراسر کشور در حال انتخاب بازیکنان مستعد برای حضور در تیم جوانان هستند.

نایب رئیس کمیته جوانان همچنین اظهار داشت: سال گذشته برای انتخاب نفرات نهایی تیم نوجوانان ما در کل کشور توانستیم حدود 500 بازیکن را ببینیم اما در این دوره تنها در مازندران 500 بازیکن بصورت دقیق استعدادیابی شده اند.

محمدی با بیان اینکه در این مدت تمام اقدامات بصورت تلفنی با فریدون معینی که در استرالیا به سر می‌برد، هماهنگ شده است، گفت: چهارشنبه هفته جاری معینی به ایران باز می‌گردد اما در غیاب ایشان فعالیت‌های کمیته جوانان با هماهنگی صورت گرفته و طبق برنامه ریزی پیشین، به بهترین شکل پیش رفته است.