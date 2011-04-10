روند تصویب بودجه در مجلس مغایر روحیه جهادی است

ستار هدایتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از روند پیگیری و تصویب لایحه بودجه سال 90 از سوی مجلس گفت: من پیش از عید نوروز نیز اعلام کردم گرچه دولت تاخیر کوتاهی در ارائه لایحه بودجه داشته است اما مجلس باید اهتمام لازم و کافی را برای تصویب بودجه داشته باشد، که متاسفانه این طور نبوده است.

وی ادامه داد : منظور من از مجلس هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی است چون آنان برنامه های مجلس را تنظیم می کنند .

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: با وجود اینکه اعضای هیئت رئیسه در گفته ها، شعارها و اظهارات خودشان مدعی بودند که همه تلاش خود را به کار می گیرند تا لایحه بودجه را به موقع تحویل دهند، به اعتقاد من این حرفها تنها یک شعار بود و هیچ برنامه جدی برای اینکه لایحه بودجه در سریعترین زمان ممکن تصویب شود، نداشتند.

نماینده مردم کهکیلویه و بویراحمد در مجلس افزود: حتی من تصور می کنم هیئت رئیسه عکس این شعار سریعتر رسیدگی کردن به لایحه بودجه را نیز انجام داد ، یعنی خلاف روال سالهای قبل که امور بررسی و تصویب بودجه سریعتر انجام می شد امسال بسیار کندتر اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در سالهای گذشته لایحه بودجه بر اساس آیین نامه 15 روز در کمیسیون تلفیق بود و این موضوع قابل تمدید نیز هست اما امسال از حدود 10 روز قبل از عید نوروز تا امروز لایحه بودجه همچنان در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است این در حالی است که طبق روال گذشته کمیسیون تلفیق می توانست خیلی زودتر اصلاحیه بودجه را ارائه دهد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: روال بررسی لایحه بودجه در صحن علنی نیز در سالهای گذشته در دو یا سه شیفت کاری انجام می شد اما این در حالی است که امسال نمایندگان مجلس می خواهند در یک نوبت کاری این کار را انجام دهند و باز هم این موضوع با روال سابق ناسازگار است و با روحیه جهادی که در سال 90 مقام معظم رهبری از ما درخواست کرده اند نیز ناسازگار است.

هدایتخواه همچنین گفت: روال بررسی لایحه بودجه 90 در مجلس با روحیه همت و تلاش مضاعف نیز ناسازگار است و از نظر من تاخیر و تعلل مجلس در قبال تصویب لایحه بودجه سال 90 قابل توجیه نیست.