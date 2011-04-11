ایجاد خانه کارآفرینی در تمام محلات تهران/ راه اندازی سامانه کارگران فصلی

محمد جواد میرعرب در گفتگو با خبرنگار مهر از ایجاد خانه های کارآفرینی در تمامی 374 محله تهران خبر داد و افزود: ترویج فرهنگ کارآفرینی، ارائه آموزش و حمایت از طرحهای کارآفرینی و ایجاد فضای مناسب برای پرورش خلاقیتهای شهروندان از اهداف خانه های کارآفرینی محلات تهران است.

وی افزود: در این طرح سرای محلات به عنوان مکان اجرای طرحها و آموزشهای خانه های کارآفرینی انتخاب شده که با اعتبارات شهرداری تهران مدیریت شده و خدمات ارائه می کنند.

میرعرب اظهار داشت: حضور کارآفرینان برتر کشور، مبتکران و مخترعان، دانشجویان برتر در حوزه صنعت، فنآوری و علوم تجربی و آزمایشگاهی همراه با انتقال تجربیات و راهکارهای موفقیت از برنامه های خانه های کارآفرینی است.

همچنین معاون توانمند سازی و مهارت سازمان رفاه و مشارکتهای شهر تهران از افزایش تعاونیهای محلی از 88 تعاونی به 180 تعاونی در سال 90 خبر داد و افزود: تعاونیهای محلی با مشارکت وزارت تعاون و شهرداری تهران برای جامعه هدف سازمان رفاه (زنان خودسرپرست و افراد در معرض آسیب) و عموم شهروندان ایجاد شده است که این سازمان با ارائه آموزشهای لازم فضا و تسهیلات لازم را برای مشارکت اقتصادی شهروندان در قالب تعاونی فراهم می کند.

میرعرب در مورد ادامه برنامه های ساماندهی کارگران فصلی در سال 90 گفت: طی تفاهم نامه با یک شرکت خصوصی سامانه ای در حال طراحی است که شهروندان طی تماس با یک شماره تلفن کارگر مورد نیاز خود را از طریق پایگاههای ساماندهی کارگران فصلی تامین کنند.