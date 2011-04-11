قاتل چهار عضو خانواده برازجانی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سردار رضا محمدی یگانه عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این حادثه مقارن 17 دی سال گذشته رخ داده بود، اظهارداشت: این قاتل با دو نفری که او را همراهی می کردند در یکی از مناطق دشتستان دستگیر شد.
وی افزود: با انجام 50 عملیات اطلاعاتی و انتظامی در استان بوشهر و استان های همجوار توانستیم علاوه بر قاتل، 10 نفری که زمینه مخفی شدنش را فراهم کرده بودند، دستگیر کنیم.
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: باتوجه به نقش این گونه حوادث در کاهش احساس امنیت میان مردم انتظار داریم مراجع قضایی هرچه سریعتر به این پرونده رسیدگی کنند که البته مسئولان دادگستری قول داده اند 10 روزه این موضوع را بررسی کنند.
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