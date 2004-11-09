شركت گسترده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در راهپيمايي روز جهاني قدس

اداره كل فرهنگي و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي با صدور اطلاعيه اي اعلام كرد: امروز كه حملات دد منشانه رژيم اشغالگر قدس عليه مردم مظلوم و بي دفاع فلسطين بيش از پيش شدت يافته و هر روز شاهد كشتار اين ملت مسلمان و قهرمان بدست نژاد پرستان اسراييل هستيم يادگار گران سنگ بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران در نامگذاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان به عنوان روز حمايت از مبارزات مردم مظلوم فلسطين و روز جهاني قدس فرصتي خواهد بود تا مردم آزاد انديش در سراسر جهان پشتيباني خود را از قيام و ايستادگي اين ملت ابراز كنند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دوشادوش مردم مسلمان و با غيرت ايران اسلامي به منظور تاكيد بر انديشه هاي حضرت امام (ره) و تبعيت از رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي در مراسم راهپيمايي روز جهاني قدس حضور گسترده اي خواهند داشت تا ضمن اعلام حمايت از انتفاضه ملت مظلوم و مسلمان فلسطين يكبار ديگر خشم و انزجار خود را از جنايات وحشيانه رژيم اشغالگر قدس و حاميانش به جهانيان ابراز كنند.