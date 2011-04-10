روستاییان حاشیه سد نرماب اسکان مجدد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید نجیب حسینی حسینی پیش از ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از این طرح، از آغاز عملیات اجرایی سد و شبکه نرماب و چهل چای به عنوان افتخاری بزرگ در صنعت آب استان یاد کرد و گفت: با هماهنگی و همفکری روستاییان در مناطق جنگلده بالا و پایین در منطقه آرام تخته، محمد زمان خان و پس پشته در حاشیه روستاها صورت گرفته است.

وی افزود: اجرای این طرح، افتخاری در سال جدید نصیب استان کرد، زیرا که پیشبرد حل مشکلات مردم در سطح مدیریت کلان را هدف قرار داده است.

وی با اشاره به ارتباط نامگذاری سال جاری به جهاد اقتصادی اظهار داشت: با مبنا قرار دادن منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جهاد اقتصادی، کشور در تمامی شاخص‌های اقتصادی به نتایج چشمگیرتری دست خواهد یافت.

نماینده مردم مینودشت، کلاله و مراوه تپه افزود: در سایه جهاد اقتصادی کشور می‌تواند در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری موفقیت‌های گسترده‌تری را به دست آورد.

حسینی از کاشت درخت و احیای جنگل و نیز کاهش خطرات سیلهای گلستان در آینده با اجرای این طرح خبر داد و افزود: تأمین آب شرب شهرهای مینودشت، گالیکش، کلاله، گنبد، نوار مرزی و مراوه تپه از عمده اهداف اجرای طرح مذکور به شمار می‌آید.

نماینده مردم مینودشت، کلاله و مراوه تپه اعلام کرد: با ساخت سد نرماب تحولی در صنعت گردشگری و توریسم منطقه ایجاد می شود.

وی با اشاره به اشتغال نیروهای بومی منطقه قبل و بعد از احداث سد اظهار داشت: حداقل تامین معیشت و اشتغال مردم در حین و بعد از اجرای طرح تامین می شود.

حسینی بیان داشت: مطالعات اجرای این طرح در سفر اول ریاست جمهوری صورت گرفته بود.