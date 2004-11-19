مصوبه اي كه عمل نشد // دارندگان خودروهاي فرسوده از بلاتكليفي مسئولان خرسندند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهربراساس اين مصوبه قرار بود از تعداد 200 هزار دستگاه خودروي فرسوده 85 هزار دستگاه تاكسي، 90 هزار دستگاه وانت، دو هزار دستگاه آمبولانس، پنج هزار دستگاه اتوبوس، 10 هزار دستگاه ميني بوس، سه هزار دستگاه كاميونت و پنج هزار دستگاه كاميون جايگزين درنظر گرفته شود.و براي جايگزيني خودروهاي فرسوده از طريق مناقصه بين المللي اقدام گردد ضمن اينكه شركت هاي خودروساز داخلي هم مي توانستند در آن شركت كنند.

بنا برگزراش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، خودروهاي جايگزين بايد پايه گاز سوزباشند وبا اين شرايط تنها دو شركت شهاب خودرو و ايران خودرو ديزل قادر بودند در مناقصه بين المللي براي خريد پنج هزار دستگاه اتوبوس شهري شركت كنند.

همچنين ميزان تعرفه حقوق ورودي براي واردات و ساخت داخل خودروهاي پايه گاز سوز را در زمينه تاكسي و وانت براي سي كي دي 10 درصد و براي سي بي يو 20 درصد، در زمينه آمبولانس به ترتيب براي سي كي دي آن پنج درصد و براي سي بي يو10 درصدو براي انواع كاميون، اتوبوس، ميني بوس و كاميونت براي سي كي آنها پنج درصد و براي سي بي يو 10 درصد ذكر شده است.

دراين مصوبه تفاوت قيمت حقوق ورودي تاكسي و وانت ميان بخش واردات و توليد داخل يك درصد است و براي آمبولانس ، اتوبوس، ميني بوس، كاميون و كاميونت تنها پنج درصد و اين در حالي است كه نرخ تسهيلات بانكي براي نقدينگي مورد نيازچنانچه قابل حصول باشد معادل 18 درصد پيش بيني شده در حالي كه در كشورهاي غربي اين ميزان معادل دو درصد بوده كه تفاوتي معادل 16 درصد دارد.

ناجا ، مقررات خروج خودوروهاي فرسوده اجرا نمي شود

اما نكته قابل توجه در اين ميان آن كه فرمانده نيروي انتظامي چندي پيش درنامه اي خطاب به رييس جمهور دراين رابطه اعلام كرد : باتوجه به فراهم نبودن مقدمات اجرايي وتسهيلات لازم ، ناجا مقررات مربوط به غيرمجاز بودن پلاكهاي خود روهاي فرسوده را در 7 شهر بزرگ اجرا نمي كند.

در نامه قاليباف به خاتمي با اشاره به مصوبه هيت وزيران وآيين نامه نحوه از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده آمده است : با توجه به آثار مثبت ازرده خارج كردن خودروهاي فرسوده دركاهش ترافيك‏ كاهش سوخت مصرفي و كاهش آلودگي هواي شهرها، ناجا ضمن استقبال از تدوين برنامه زمانبندي آمادگي اجراي مصوبه هييت وزيران را داشته است.

درادامه اين نامه آمده است نيروي انتظامي با اعلام زمان ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده درهفت شهر بزرگ كشور از اول آذرماه سال جاري اميد داشت كه دراين مدت ساير دستگاهها برابر مصوبات دولت تسهيلات لازم را فراهم كنند اما به رغم تصريح ماده 5 مصوبه هيت وزيران مبني براينكه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مكلف است حداكثر ظرف يك ماه با همكاري اعضاي كار گروه موضوع ماده 7 آيين نامه فوق ( وزارت كشور نيروي انتظامي سازمان مديريت برنامه ريزي وزرات صنايع و معادن وزرات نفت وزرات بازرگاني با مسئوليت سازمان حفاظت محيط زيست ) آيين نامه نحوه عطاي تسهيلات به مالكين خودروهاي فرسوده را با هماهنگي سيستم بانكي تهيه وارائه كند اين آيين نامه تاكنون تهيه نشده است همچنين با توجه به مصوبه اخير دولت درمورد تخيفيف يك ونيم ميليون توماني در سود بازرگاني نيز هنوز ابلاغ نشده است .

دربخش ديگري از اين نامه آمده است : اكثرمالكان خودروهاي فرسوه از طبقه محروم و مستضعف جامعه هستند و خودروفرسوده تنها وسيله تامين معاش آنها محسوب مي شود و درصورت اعمال محدوديت وممنوعيت آنها توسط راهنمايي رانندگي بدون احراز آمادگي وانجام تعهدات سايرسازمانهاي موضوع ماده 7 خودروهاي فرسوده موجب نارضايتي دارندگان اين قبيل خودروها مي شود لازم است هرچند اين قبيل خود روها باعث آلودگي مي شوند اما لازم است كه قبل از خروج اين خودروها مسئولين به مسائل شهروندان خود توجه واهتمام بيشتري داشته باشند.

با نگاهي به پيش نويس نحوه جايگزيني خورروهاي فرسوده مي توان دريافت كه صاحبان اين خوردوها در اين فرايند جايگاهي ندارند و نحوه جايگزيني آن بدون درنظر گرفتن سهم صاحبان اين دسته از خودورها بوده است

عدم تصويب وام براي صاحبان خودروهاي فرسوده

اختصاص وام يك و نيم ميليون تا سه ميليون توماني تنها تسهيلات اختصاص يافته به دارندگان اين خودروها ست آن هم در شرايطي كه همين مبلغ هنوز تصويب نشده و بهانه سازمان مديريت و برنامه ريزي كمبود بودجه دولت است .

بر اساس اين طرح قرار بود خروج خودروهاي فرسوده از ماه آينده اجرايي شود كه اين امر در جلسه هيات دولت به تصويب نرسيد.

معاون محيط زيست انساني سازمان حفاظت محيط زيست در گفتگو با خبرنگاراجتماعي مهر مي گويد : وزارت اقتصاد و داراي دلايل مخالفت كردن با اين طرح را عدم محقق شدن بودجه دولت تلقي كرده است. امامعتقدم اجرايي شدن اين طرح موجب كاهش اصل درآمد دولت نمي شود چرا كه بعد از توليد هر خودرو، سود آن وارد خزانه دولت مي شود وازطرف ديگر هرخودرو در سال يك و نيم ميليون تومان بنزين مصرف مي كند كه حذف خودروهاي فرسوده به سود دولت است .

دكتر يوسف حجت مي افزايد : تلاش مي كنيم تا از طرق ديگري براي حل اين مشكل اعتباراتي كسب كنيم تا هرچه زودتراين طرح به نتيجه برسد.

يك سوم خوردوهاي تهران فرسوده اند

مديركل سازمان حفاظت محيط زيست تهران با اشاره به اينكه بيش از يك سوم خودروهاي موجود درتهران فرسوده هستند ، مي گويد : مالكان خودروهاي فرسوده افرادي هستند كه درآمدزيادي نداشته وگاهي همان خودرو وسيله امرار معاش آنهاست بنابراين لازم است قبل از خروج خودروهاي فرسوده تمهيداتي براي اين صاحبان خودرو در نظر گرفته شود.

رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص طرح خروج خودروهاي فرسوده مي گويد : ممانعت از تردد خودروهاي فرسوده بدون اتخاذ يك سياست جايگزين مناسب راهكار اصولي و منطقي نيست.

سيد حسين هاشمي با تاكيد بر اينكه روش جلو گيري از تردد خودروهاي فرسوده را نمي پسندم زيرا هنوز سياست شفاف و روشني در مورد خودر وهاي فرسوده وتكليف مردم دراين زمينه اتخاذ نشده است ، مي افزايد : جمع آوري خوردوهاي فرسوده يك وظيفه حكومتي است و اين كار درتمام دنيا انجام مي شود و دولت بايد در اين قضيه خورا را واردعمل كند.

بايد راهكار معقولي براي خروج خودروهاي فرسوده درنظر گرفت

هاشمي با اشاره به اينكه راهكار معقولي براي حل معضل خودروهاي فرسوده بايد درنظر گرفت ، مي افزايد : چنانچه واقعا يك اراده قوي براي خارج از رده كردن خودروهاي فرسوده در كشور وجود داشته باشد و دولت منابع مالي وسياست و برنامه ريزي مشخصي دراين جهت اقدام كند مطمئنا قادر خواهيم بود تا در طول برنامه چهارم توسعه تمام خودروهاي با عمر 10 سال را همانند كشورهاي ديگر از رده خارج كنيم.

هاشمي ادامه مي دهد : دولت بايد براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده به صاحبان اين خودروها تسهيلات ويژه اي اعطا كند تا صاحبان اين قبيل خودروها با رغبت نسبت به خارج كردن وسيله نقليه خود از شبكه حمل ونقل شهري اقدام كنند.

رييس كميته صنعت مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد : ممانعت ازتردد خودروها ي فرسوده ازاول آذرماه بدون اتخاذ يك سياست جايگزين مناسب اعتراض عمومي را در مقابل دولت ايجاد خواهد كرد.

محمود ابطحي شيوه عمل دولت دربرابرخودروهاي فرسوده را بسيار اشتباه معرفي وادامه داد: دولت درارائه واجراي راهكارهاي مورد نظر خود بايد پاسخ روشني براي مردم داشته باشد اما در مورد خودروهاي فرسوده وبويژه خودروهاي خارجي پاسخ روشني براي مردم وجود ندارد.