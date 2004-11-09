غرامت قربانيان حادثه 11 سپتامبر بيش از 38 ميليارد دلار بر آورد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، با توجه به تحقيق انجام شده در مورد تاوان و خسارت حادثه 11 سپتامبر 2001، 38/1 ميليارد دلار از سوي دولت و شركتهاي بيمه به مشاغل، نيروهاي امداد و اقوام قربانيان اين حادثه پرداخت شده است.

بنا بر مطالعات يك موسسه تحقيقاتي، مشاغل و امكان اقتصادي و تجاري كه در نزديكي دو برج دوقلو قرار داشتند 62 درصد از كل غرامت را براي جبران خسارتهاي وارده به خود اختصاص دادند كه معادل 3/23 ميليارد دلار از كل مبلغ بوده است.

مجروحان وخانواده قربانيان اين حمله هوايي 7/8 ميليارد دلارتقريباً معادل1/3 ميليون دلاربراي هر يك ازقربانيان اين حادثه دريافت كردند.

نيروهاي امداد كه براي كمك رساني به قربانيان به شدت صدمه ديدند و يا امدادگراني كه كشته شدند به خانواده هايشان 9/1 ميليارد دلار پرداخت شد و ميانگين براي هر فرد 1/1 ميليون دلار در نظر گرفته شد.

شركتهاي بيمه 51 درصد از پرداخت اين غرامت معادل 6/19 ميليارد دلار را بر عهده گرفتند، دولت نيز 42 درصد معادل 8/15 ميليارد دلار را تقبل كرد و پرداخت هفت درصد خسارت باقيمانده را نيز كه معادل 7/2 ميليارد دلار مي شد موسسات و سازمانهاي خيريه برعهده گرفتند.

در حملات حادثه11 سپتامبر سال 2001 كه گفته مي شود توسط شبكه تروريستي القاعده انجام پذيرفته ، در حدود 3000 تن از مردم شهرهاي نيويورك، واشنگتن و پنسيلوانيا كشته شدند.