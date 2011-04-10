مسمومیت 1200 معترض/ 182 کشته و زخمی در صنعا و تعز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شهرهای صنعا و تعز در یمن شب گذشته شاهد تظاهرات های گسترده ای علیه علی عبدالله صالح رئیس جمهور دیکتاتور این کشور بود.

این تظاهرات همچون روزهای پیشین با دخالت نیروهای امنیتی و اوباش طرفدار صالح به خشونت کشیده شد. بنا بر اعلام منابع بیمارستانی یمن، درگیری میان معترضین و نیروهای امنیتی یمن تا ساعات پایانی شب ادامه داشت.

معترضین با سر دادن شعارهایی کناره گیری علی عبدالله صالح از قدرت و محاکمه عاملان کشتار مردم در جریان اعتراضات را خواستار شدند.

در جریان سرکوب تظاهرات کنندگان در شهر تعز واقع در 200 کیلومتری جنوب صنعا 43 نفر بر اثر تیراندازی و 29 نفر با سلاح های سرد همچون باتوم نیروهای امنیتی زخمی شدند. شمار زخمی ها در صنعا نیز بالغ بر 30 نفر بود.

در صنعا نیز 30 نفر در تیراندازی نیروهای امنیتی و 80 نفر نیز بر اثر ضربات باتوم زخمی شدند.

شبکه تلویزیونی الجزیره نیز در این رابطه گزارش داد که در تظاهرات روز گذشته مردم یمن که به تظاهرات خشم معروف بود 20 معترض بازداشت شدند.

علاوه براین نیروهای امنیتی برای متفرق کردن مردم از گازهای سمی استفاده کردند که بر اثر استنشاق این گاز توسط معترضین دستکم هزار و 200 نفر از تظاهرات کنندگان دچار مسمومیت شدند.

منابع بیمارستانی یمن همچنین اعلام کردند که یکی از زخمی های تظاهرات دیروز ساعاتی پیش بر اثر شدت جراحات وارده کشته شد.