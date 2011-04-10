پیگیری مصوبات استانی دولت در گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر سوخته سرایی بعد از ظهر یکشنبه در جمع مسئولان گرگان افزود: پیگیری مصوبات سفرهای استانی از جمله شاخصهای ارزیابی عملکرد دستگاه های اداری است.

وی اظهار داشت: شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد دستگاه ها شامل، اثر بخشی و کارایی در رایند ها و روش ها، اصلاح ساختار های سازمانی، ارتقاء رضایتمندی مردم و توسعه دولت الکترونیک است.

وی خاطرنشان کرد: استقرار نظام مدیریت عملکرد، ساماندهی و توانمند سازی منابع انسانی، ارتقاء سلامت اداری، اجرای مصوبات کارگروه از تهران، اجرای آیین نامه دور کاری و ارائه خدمات از طریق پیشخوان دولت الکترونیک است.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری گلستان گفت: 10 برنامه نظام اداری کشور شامل، الزامات اداری، ایجاد باور، اعتقاد و انگیزه ، آگاهی و بهره مندی مدیران از اختیارات و برقراری نظام مدیریت و ایجاد تشویق و ترغیب است.

سوخته سرایی بیانن کرد: استقرار دولت الکترونیک ، ارتباط و تعامل دو سویه دولت با مردم، مردم با دولت و دولت با دولت، عدالت استخدامی و نظام پرداخت و ساماندهی نیروی انسانی از دیگر موارداست.

وی اظهار داشت: تمرکز زدایی، افزایش بهر ه وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، اصلاح ساختارها و فرایندها، توانمند سازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی از دیگر شاخص هاست.



سوخته سرایی یادآور شد: یکی از سیاست های کلی نظام اداری، عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی است.