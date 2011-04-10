جزئیات تغییر و تحولات جدید مدیریتی در وزارت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، دور جدید تغییر و تحولات مدیریتی در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با صدور چهار حکم انتصاب و جابه جایی مدیران مختلف به وقوع پیوست.

بر این اساس پس از جابجایی مدیران عامل پالایشگاههای نفت اصفهان، لاوان و بندر عباس، روز گذشته تعدادی دیگر از مدیران این مجموعه نفتی از سمتهای مدیریتی خود جابجا شده اند.

علیرضا ضیغمی معاون وزیر نفت با صدور حکمی ابتدا با کنار گذاشتن جلیل سالاری از معاونت مدیرعامل و مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی وی را به عنوان مدیر عامل جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منصوب کرد.

وی سپس با صدور حکم دیگری فرید عامری مدیر عامل سابق شرکت ملی پخش نفتی را به عنوان مدیر بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران منصوب کرد.

در ادامه این تغییرات سعید حرفت منش سرپرست سابق بازرگانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به عنوان سرپرست اجرایی و ناظر پروژه تامین الکترونیکی کالای این مجموعه نفتی منصوب شد.

در همین سعید مداح مروج معاون مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تا اطلاع ثانوی به عنوان مدیر این بخش منصوب کرده است.

معاون وزیر نفت همچنین با صدور حکم دیگری از خدمات جلیل سالاری معاون سابق مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تقدیر و تشکر کرده است.