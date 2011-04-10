راهیابی 31 هنرجوی پاکدشتی به مسابقات علمی کاربردی و مهارتی

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، همزمان با برگزاری یازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرستانهای کار دانش و علمی مهارتی هنرستانهای فنی و حرفه ای که در بخش عملی به میزبانی شهرستان پاکدشت بود، این موفقیت نصیب پاکدشتی ها شد.

امسال در شهرستان پاکدشت از مراکز کار دانش 60 نفر و از مراکز فنی و حرفه ای 32 نفر در یازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی و علمی عملی شرکت کردند که از این تعداد 18 نفر در رشته های کار دانش و 13 نفر در رشته های فنی و حرفه ای حائز رتبه های برتر شده و به مرحله کشوری این مسابقات راه یافتند.

لازم به ذکر است، در هر دو شاخه این مسابقات، هشت هنرجو از شهرستان پاکدشت موفق به کسب رتبه اول شدند.

طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته، مقرر شده در راستای تقویت بنیه علمی و ایجاد آمادگی هرچه بهتر این افراد به منظور درخشش در مرحله کشوری این مسابقات،‌ برنامه های آموزشی تخصصی ویژه ای با همکاری کارشناسان گروههای آموزشی درنظر گرفته شود.

گفتنی است مرحله کشوری یازدهمین دوره مسابقات علمی کاربردی هنرستانهای کار دانش و علمی مهارتی هنرستانهای فنی و حرفه ای، اوایل اردیبهشت ماه برگزار می شود.