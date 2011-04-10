"ساکر پانچ" از "نبرد: لس آنجلس" پیش افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی "ساکر پانچ" این هفته با فروش 5/12 میلیون دلاری به دو هفته صدرنشینی "نبرد: لس آنجلس" در اکران جهانی خاتمه داد.
"نبرد: لس آنجلس" این هفته 4/10 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش جهانی خود را به 1/96 میلیون دلار رساند. این فیلم هم اکنون در 60 کشور جهان به نمایش درآمده است. این در حالی است که "ساکرپانچ " تنها در 39 کشور جهان اکران شده است.
فیلم کمدی "باهاش کنار بیا" با شرکت آدام سندلر هم با فروش 3/10 میلیون دلاری ضمن آنکه مجموع فروش خود را به 3/76 میلیون دلار رساند، در رتبه سوم جدول فروش قرار گرفت.
رتبه چهارم جدول فروش جهانی هم در اختیار انیمیشن "هاپ" قرار گرفت. این فیلم هفته گذشته در اکران جهانی 7/6 میلیون دلار فر وخت. فیلم اکشن "رمز اصلی" که همزمان با امریکا در دیگر نقاط جهان نیز به نمایش درآمده این هفته 1/2 میلیون دلار فروخت و پنجم شد.
کارشناسان سینمایی آب و هوای متغیر اروپا در هفته گذشته را از مهمترین دلایل افت 25 درصدی فروش اکران جهانی نسبت به هفته گذشته اعلام کردند.
فیلم "ساکر پانچ" محصول استودیوی برادران وارنر این هفته با پیشی گرفتن از فیلم "نبرد: لس آنجلس" صدر نشین جدول فروش جهانی شد.
به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی "ساکر پانچ" این هفته با فروش 5/12 میلیون دلاری به دو هفته صدرنشینی "نبرد: لس آنجلس" در اکران جهانی خاتمه داد.
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