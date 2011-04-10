"ساکر پانچ" از "نبرد: لس آنجلس" پیش افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از ورایتی "ساکر پانچ" این هفته با فروش 5/12 میلیون دلاری به دو هفته صدرنشینی "نبرد: لس آنجلس" در اکران جهانی خاتمه داد.



"نبرد: لس آنجلس" این هفته 4/10 میلیون دلار فروخت و مجموع فروش جهانی خود را به 1/96 میلیون دلار رساند. این فیلم هم اکنون در 60 کشور جهان به نمایش درآمده است. این در حالی است که "ساکرپانچ " تنها در 39 کشور جهان اکران شده است.



فیلم کمدی "باهاش کنار بیا" با شرکت آدام سندلر هم با فروش 3/10 میلیون دلاری ضمن آنکه مجموع فروش خود را به 3/76 میلیون دلار رساند، در رتبه سوم جدول فروش قرار گرفت.



رتبه چهارم جدول فروش جهانی هم در اختیار انیمیشن "هاپ" قرار گرفت. این فیلم هفته گذشته در اکران جهانی 7/6 میلیون دلار فر وخت. فیلم اکشن "رمز اصلی" که همزمان با امریکا در دیگر نقاط جهان نیز به نمایش درآمده این هفته 1/2 میلیون دلار فروخت و پنجم شد.



کارشناسان سینمایی آب و هوای متغیر اروپا در هفته گذشته را از مهمترین دلایل افت 25 درصدی فروش اکران جهانی نسبت به هفته گذشته اعلام کردند.