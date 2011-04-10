علمای دینی نقش مهمی در فراوانی موقوفات قزوین داشته ‌اند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام مسعود انصاری ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه قزوین با آیت ‌الله علوی ‌گرگانی اظهار داشت: مجموعه اوقاف از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و مذهبی بالایی برخوردار است.

وی افزود: جنبه ‌های مختلفی در اوقاف مورد توجه قرار گرفته است و در استان قزوین موقوفات بسیاری وجود دارد که یکی از دلایل فراوانی این موقوفات، وجود علمای برجسته در استان قزوین است.



مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین خاطرنشان کرد: آیت الله زرآبادی، آیت‌ الله وحیدی و آیت الله موسوی شالی از جمله بزرگانی بودند که در استان قزوین نقش برجسته ‌ای را در آگاهی مردم به مقوله وقف داشتند و بر ما واجب است که بزرگان مختلفی را که در استان قزوین حضور داشته ‌اند، مورد تقدیر و تجلیل قرار دهیم.



وی گفت: فعالیت‌های فرهنگی بسیاری در موقوفات استان قزوین در حال انجام است و از فرمایشات رهبری برای اجرای این برنامه ‌ها استفاده می ‌شود و از جمله برنامه ‌هایی که بر اساس فرمایشات رهبری در نظر گرفته شده، شناسایی چهره‌های برجسته مذهبی است که مردم از آنها غافل بوده‌اند و آیت ‌الله موسوی شالی یکی از همین چهره‌های برجسته بشمار می رود.



حجت‌الاسلام انصاری با اشاره به ویژگی ‌های برجسته شخصیتی آیت ‌الله شالی تصریح کرد: آیت ‌الله شالی دارای روحی پاک و شخصیتی معنوی، عرفانی و اجتماعی بود، ولی ابعاد شخصیتی این عالم هنوز شناخته نشده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین افزود: آیت الله شالی فعالیت‌ های بسیار مهمی را در به ثمر رساندن این انقلاب داشت و به عنوان یکی از مبارزین انقلابی نقش ویژه‌ای را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد.



وی خاطرنشان کرد: علمایی چون آیت الله موسوی شالی الگوی بسیار خوبی برای مردم هستند و تلاش اعضای ستاد برگزاری یادواره آیت‌ الله شالی بر این است تا شخصیت ایشان و همچنین دیگر علمای قزوین را به عنوان نمونه و الگو معرفی کند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: بر اساس آموزه‌های دینی و روایات هرکس علما را کوچک بشمارد ضرر می‌ کند و هرچه برنامه‌های بزرگداشت عالمان دینی بیشتر مورد توجه قرار گیرد دین ما ارتقاء بیشتری خواهد یافت.