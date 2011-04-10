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۲۱ فروردین ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

حجت الاسلام انصاری:

علمای دینی نقش مهمی در فراوانی موقوفات قزوین داشته ‌اند

علمای دینی نقش مهمی در فراوانی موقوفات قزوین داشته ‌اند

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین گفت: دلیل فراوانی موقوفات قزوین وجود علمای برجسته است و علما نقش مهمی در آگاهی مردم نسبت به توسعه فرهنگ وقف داشته ‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، حجت الاسلام مسعود انصاری ظهر یکشنبه در دیدار جمعی از مسئولان اداره کل اوقاف و امور خیریه قزوین با آیت ‌الله علوی ‌گرگانی اظهار داشت: مجموعه اوقاف از ظرفیت‌های اقتصادی، فرهنگی و مذهبی بالایی برخوردار است.
 
وی افزود: جنبه ‌های مختلفی در اوقاف مورد توجه قرار گرفته است و در استان قزوین موقوفات بسیاری وجود دارد که یکی از دلایل فراوانی این موقوفات، وجود علمای برجسته در استان قزوین است.
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین خاطرنشان کرد: آیت الله زرآبادی، آیت‌ الله وحیدی و آیت الله موسوی شالی از جمله بزرگانی بودند که در استان قزوین نقش برجسته ‌ای را در آگاهی مردم به مقوله وقف داشتند و بر ما واجب است که بزرگان مختلفی را که در استان قزوین حضور داشته ‌اند، مورد تقدیر و تجلیل قرار دهیم.
 
وی گفت: فعالیت‌های فرهنگی بسیاری در موقوفات استان قزوین در حال انجام است و از فرمایشات رهبری برای اجرای این برنامه ‌ها استفاده می ‌شود و از جمله برنامه ‌هایی که بر اساس فرمایشات رهبری در نظر گرفته شده، شناسایی چهره‌های برجسته مذهبی است که مردم از آنها غافل بوده‌اند و آیت ‌الله موسوی شالی یکی از همین چهره‌های برجسته بشمار می رود. 
 
حجت‌الاسلام انصاری با اشاره به ویژگی ‌های برجسته شخصیتی آیت ‌الله شالی تصریح کرد: آیت ‌الله شالی دارای روحی پاک و شخصیتی معنوی، عرفانی و اجتماعی بود، ولی ابعاد شخصیتی این عالم هنوز شناخته نشده است.
 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین افزود: آیت الله شالی فعالیت‌ های بسیار مهمی را در به ثمر رساندن این انقلاب داشت و به عنوان یکی از مبارزین انقلابی نقش ویژه‌ای را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: علمایی چون آیت الله موسوی شالی الگوی بسیار خوبی برای مردم هستند و تلاش اعضای ستاد برگزاری یادواره آیت‌ الله شالی بر این است تا شخصیت ایشان و همچنین دیگر علمای قزوین را به عنوان نمونه و الگو معرفی کند.

استاد حوزه علمیه قم افزود: بر اساس آموزه‌های دینی و روایات هرکس علما را کوچک بشمارد ضرر می‌ کند و هرچه برنامه‌های بزرگداشت عالمان دینی بیشتر مورد توجه قرار گیرد دین ما ارتقاء بیشتری خواهد یافت.
کد مطلب 1285652

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