دكترحسين عبده تبريزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در خصوص آيين نامه ارائه خدمات مشاوره وسبد گرداني ، افزود: تصويب اين آيين نامه توسط شوراي بورس، زمينه را براي قانومند شدن بخشي ازبازارسرمايه فراهم كرده است و اين در حاليست كه اداره نظارت سازمان بورس اوراق بهادار نيزبر فعاليت مراكز مشاوره وسبد گرداني نظارت كرده و با هر گونه تخلف احتمالي برخورد خواهد نمود.

وي با اشاره به ايجاد ابزارهاي جديد دربازارسرمايه، اظهار كرد: استفاده ازابزارهاي جديد در بورس نيازمند مشورت با افراد كاردان بوده وبراي جلوگيري از ضررهاي احتمالي ، بهتر است مردم خريد خود را با نظر كارشناسان انجام دهند.

وي با بيان اينكه خدمات مشاوره تا كنون به صورت غير رسمي ارائه مي شد، گفت : با تصويب آيين نامه خدمات مشاوره ، اين خدمات به صورت رسمي به علاقه مندان ارائه خواهد شد و به دليل اينكه مشاوره ها بايد به صورت كتبي و با دليل و مدرك كافي باشد، مردم مي توانند با اطمينان ازاين خدمات استفاده كنند.

وي افزود: تاكنون افرادي در بازار بودند كه به طورغيررسمي سبد گرداني اختصاصي مي كردند، يعني اداره سهام اشخاص را به عهده مي گرفتند ودرعوض اين كار ، بخشي از سود سهام به آنها تعلق مي گرفت. با تصويب آيين نامه سبد گرداني ، اين عمل وجه قانوني پيدا مي كند و راه سوء استفاده هاي احتمالي بسته مي شود.

وي با بيان اينكه ايجاد مراكز خدمات مشاوره وسبد گرداني مستلزم كسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهاداراست، اظهار كرد: كساني كه مي خواهند اين مراكز را ايجاد كنند بايد يك واحد مستقل اداري و 2 نفر با گواهي نمايندگي در اختيار داشته و از حداقل امكانات سخت افزاري و نرم افزاري نيز برخوردار باشند.

