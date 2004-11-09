دكترحسين عبده تبريزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در خصوص آيين نامه ارائه خدمات مشاوره وسبد گرداني ، افزود: تصويب اين آيين نامه توسط شوراي بورس، زمينه را براي قانومند شدن بخشي ازبازارسرمايه فراهم كرده است و اين در حاليست كه اداره نظارت سازمان بورس اوراق بهادار نيزبر فعاليت مراكز مشاوره وسبد گرداني نظارت كرده و با هر گونه تخلف احتمالي برخورد خواهد نمود.
وي با اشاره به ايجاد ابزارهاي جديد دربازارسرمايه، اظهار كرد: استفاده ازابزارهاي جديد در بورس نيازمند مشورت با افراد كاردان بوده وبراي جلوگيري از ضررهاي احتمالي ، بهتر است مردم خريد خود را با نظر كارشناسان انجام دهند.
وي با بيان اينكه خدمات مشاوره تا كنون به صورت غير رسمي ارائه مي شد، گفت : با تصويب آيين نامه خدمات مشاوره ، اين خدمات به صورت رسمي به علاقه مندان ارائه خواهد شد و به دليل اينكه مشاوره ها بايد به صورت كتبي و با دليل و مدرك كافي باشد، مردم مي توانند با اطمينان ازاين خدمات استفاده كنند.
وي افزود: تاكنون افرادي در بازار بودند كه به طورغيررسمي سبد گرداني اختصاصي مي كردند، يعني اداره سهام اشخاص را به عهده مي گرفتند ودرعوض اين كار ، بخشي از سود سهام به آنها تعلق مي گرفت. با تصويب آيين نامه سبد گرداني ، اين عمل وجه قانوني پيدا مي كند و راه سوء استفاده هاي احتمالي بسته مي شود.
وي با بيان اينكه ايجاد مراكز خدمات مشاوره وسبد گرداني مستلزم كسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهاداراست، اظهار كرد: كساني كه مي خواهند اين مراكز را ايجاد كنند بايد يك واحد مستقل اداري و 2 نفر با گواهي نمايندگي در اختيار داشته و از حداقل امكانات سخت افزاري و نرم افزاري نيز برخوردار باشند.
دبير كل بورس اوراق بهادار در گفت وگو با "مهر":
اداره نظارت سازمان بورس با متخلفان مراكز مشاوره و سبدگرداني برخورد خواهد نمود
دبير كل بورس اوراق بهادار گفت: تصويب آيين نامه ارائه خدمات مشاوره وسبد گرداني موجب حركت بازار سرمايه به سوي انجام معاملات حرفه اي مي شود.
دكترحسين عبده تبريزي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در خصوص آيين نامه ارائه خدمات مشاوره وسبد گرداني ، افزود: تصويب اين آيين نامه توسط شوراي بورس، زمينه را براي قانومند شدن بخشي ازبازارسرمايه فراهم كرده است و اين در حاليست كه اداره نظارت سازمان بورس اوراق بهادار نيزبر فعاليت مراكز مشاوره وسبد گرداني نظارت كرده و با هر گونه تخلف احتمالي برخورد خواهد نمود.
نظر شما