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۲۳ فروردین ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

در گفتگو با مهر عنوان شد:

پوشش 4 هزار خانواده زندانی توسط انجمن حمایت از خانواده زندانیان

پوشش 4 هزار خانواده زندانی توسط انجمن حمایت از خانواده زندانیان

قائم مقام انجمن حمایت از خانواده زندانیان از مراجعه 4 هزار خانواده زندانی به انجمن حمایت از خانواده زندانیان خبر داد و افزود: این انجمن بیش از 223 میلیون تومان خدمات به خانواده زندانیان در سال 89 ارائه کرده است.

عباس سنگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد خانواده های زندانیان مراجعه کننده به انجمن حمایت از زندانیان مرکز در سال 89 را سه هزار و 789 نفر عنوان کرد و افزود: این انجمن در سال گذشته به 624 نفر خدمات مشاوره ای، چهار هزار و 168 نفر راهنمایی تلفنی و برای 729 نفر پرونده تشکیل داده است.

وی افزود:هم اکنون انجمن دارای دو هزار و 937 خانواده مستمری بگیر است که در سال گذشته بیش از 162 میلیون تومان نقدی و 71 میلیون تومان غیرنقدی خدمات بهداشتی، درمانی، معیشتی و تحصیلی به این خانواده ها ارائه شده است.

سنگانیان معرفی یکهزار و 187 خانواده به کمیته امداد و بهزیستی، پیگیری 45 مورد پرونده قضائی، 13 مورد رضات شاکی و اشتغال 302 نفر را از اقدامات این انجمن در سال 89 عنوان کرد و افزود: همکاری با ستاد کار آفرینی شهرداری تهران جهت آموزش مهارت و اشتغال بکار خانواده های زندانیان، همکاری با شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه جهت ایجاد غرفه در 10 ایستگاه، آموزش مهارتهای زندگی اساسی در استانهای کشور و معرفی خانواده ها به سازمان آموزش فنی  و حرفه ای جهت آموزش و اشتغال به کار آنان در راستای توانمندسازی خانواده های زندانیان از اهم فعالیتهای انجمن بوده است.

کد مطلب 1285723

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