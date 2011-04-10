اجرای طرحهای جدید امنیتی در مرز/ پلیس مرزبانی در غرب کشور تقویت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حسین ذوالفقاری بعد از ظهر یکشنبه در همایش منطقه ای پلیس مرزبانی کشور که با حضور فرماندهان مرزبانی استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و کردستان در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: طرح های مختلف امنیتی در راستای مقابله با توطئه های مسلحانه دشمنان نظام و ایادی وابسته به آنها در مرزهای غرب کشور اجرایی می شود.

وی عنوان کرد: پلیس مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در سال جاری برنامه های متعددی را برای مقابله جدی با اقدامات خرابکارانه دشمنان نظام و گروهکهای ضد انقلاب در مناطق غرب کشور در دستور کار قرار داده و برای اجرایی کردن این طرح ها اعتبارات مورد نیاز را در نظر گرفته است.

فرمانده مرزبانی کشور گفت: ایجاد برجکهای مناسب با شرایط جغرافیایی منطقه برای کنترل و نظارت بهتر بر ترددهای مرزی، توسعه و تجهیز پایگاه های مرزی در سطح استان های غرب کشور، تامین تجهیزات و امکانات تخصصی پلیس مرزبانی برای انجام وظایف و رسالت های کاری خود از جمله برنامه های اصلی در راستای اجرایی کردن این طرح های امنیتی در استان های غرب کشور به ویژه کردستان به شمار می رود.

ذوالفقاری همچنین با اشاره به بررسی شرایط منطقه و تغییر تاکتیک های پلیس مرزبانی در راستای مقابله با گروهک های تروریستی و دشمنان نظام خاطرنشان کرد: طراحی یگان های جدید عملیاتی و بهره برداری کامل از توان پلیس مرزبانی از جمله راهکاهای تغییر تاکتیک در حوزه نرم افزاری برای خنثی کردن توطئه های دشمن به شمار می رود.

وی در ادامه به اختصاص اعبتاری ویژه از سوی مرکز برای توسعه فعالیت های پلیس مرزبانی در دو استان آذربایجان غربی و کردستان خبر داد و افزود: با توجه به برگزاری نشست های کاری طی روز گذشته و امروز اعتبار مورد نظر به این دو استان اختصاص و تا پایان هفته جاری نیز در اختیار آنها قرار خواهد گرفت تا در این حوزه هزینه شود.

فرمانده پلیس مرزبانی جمهوری اسلامی ایران از روز گذشته از مرزهای استان کردستان بازدید و از نزدیک در جریان روند کنترل و نظارت بر مرزهای این استان با کشور عراق قرار گرفت و در ادامه برنامه های خود در همایش منطقه ای فرماندهان مرزبانی استان های غرب کشور در سنندج شرکت کرد.