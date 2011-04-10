ارزش جهاد اقتصادی در کهگیلویه و بویراحمد بیش از سایر استانهاست

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، حجت‌الاسلام سیداقبال راستگویی بعدازظهر یکشنبه در جمع طلاب حوزه علمیه یاسوج، اظهار داشت: رهبر فرزانه انقلاب با نامگذاری به‌جا و شایسته امسال به نام سال جهاد اقتصادی، نقشه راه‌ و مسیر حرکت صحیح کشور را ترسیم کردند.

وی به خدمات اقتصادی دولت در چند سال گذشته در راستای جهاد اقتصادی اشاره کرد و افزود: هدفمندسازی یارانه‌ها از گام‌های مثبت دولت در زمینه شکوفایی اقتصادی کشور بوده که با تدبیر و شجاعت اجرایی شد.

وی به وظایف روحانیت در ارتباط با جهاد اقتصادی اشاره کرد و گفت: نقش روحانیت در تمام عرصه‌ها و در طول حیات انقلاب و پیش از آن بی‌مانند بوده و حرکتهایی که در آن روحانیت نقش محوری داشته‌اند همواره به پیروزی ختم شده است.

مشاور استاندار در امور روحانیت افزود: نقش روحانیت در پیشبرد اهداف جهاد اقتصادی پراهمیت بوده و امروز همه دلسوزان این قشر وظیفه دارند که با لبیک به فرمان رهبری در صف نخست مبارزه مقدس این جهاد قرار گیرند.

راستگویی به نقش ارشادی روحانیت در این نوع از جهاد اشاره کرد و بیان داشت: قشر آگاه و دلسوز روحانیت با آگاهی‌ بخشی در این راه می‌تواند خدمت شایانی به اقتصاد و معیشت مردم ایران اسلامی کنند و در خنثی کردن توطئه‌های دشمنان استکباری نقش موثر ایفا نمایند.

وی دولت کنونی را دولت کار، تلاش، خدمت و اصولگرایی دانست و افزود: اصولگرایی به معنای پایبندی به ارزش‌ها و آرمان‌های اسلام، نظام، امام (ره)و رهبری بوده و اصولگرای واقعی سرنوشت کشور، نظام و مردم را فدای مطامع و مسئولیتها نمی‌کند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: هم ‌اکنون بیش از هر دوره‌ای به اتحاد نیروهای ارزشی و اصولگرا در سطح این استان نیاز داریم زیرا که مردم طعم خوش خدمت را در این دوره به‌خوبی چشیده و منتظر استمرار آن هستند.