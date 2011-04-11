دو ومیدانی مازندران از کمبود مشکلات مالی رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خاوری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به رغم آنکه دومیدانی، رشته پرهزینه ای نیست اما از مشکلات فراوان مالی و تجهیزاتی رنج می بریم که در صورت برطرف شدن موانع، می توانیم تعداد مدال های کسب شده توسط ورزشکاران این رشته در استان را افزایش دهیم.

وی خاطر نشان کرد: با ترکیبی جوان و با انگیزه وارد این رقابت ها خواهیم شد و امیدواریم بتوانیم مزد زحمات چندین ساله خود در رشد و پرورش استعدادهای باانگیزه دومیدانی استان را با مدال های رنگارنگ دریافت کنیم.

رئیس هیئت دو ومیدانی مازندران افزود: ترکیب تیم مازندران در این رقابت ها را کیوان قنبرزاده و میثم ساداتی در پرش ارتفاع، مهراب حسینی در دو 100 متر، وحید صدیق در پرش سه‌ گام، صالح رستمی و عارف امیدی در دو 500 متر، 800 متر و هزار متر و مستعان معتمد در پرتاپ دیسک تشکیل خواهند داد.

خاوری، به 45 مدال مختلف که توسط دوندگان مازندرانی در سال 89 کسب شد اشاره کرد و خواستار ترمیم و مرمت تنها پیست دومیدانی مازندران در ورزشگاه شهید متقی ساری شد.

مسابقات دوومیدانی بزرگسالان قهرمانی کشور از 24 تا 26 فروردین به میزبانی شیراز برگزار می‌شود.