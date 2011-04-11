بازارچه آبزیان شیراز مکانیابی شد

مهدی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: یکی از مهمترین اولویتهایی که باید برای پاکسازی برخی از محلات شیراز از جمله دروازه کازرون در نظر گرفت، خارج کردن برخی مشاغل از محلات است که در این راستا مکانی برای راه اندازی بازارچه آبزیان در شیراز مشخص شده است.

وی ادامه داد: طی چند سال گذشته شهرداری اقدام به راه اندازی بازار فروش آبزیان در مکانی مناسب کرد که با استقبال صاحبان ماهی فروشی دروازه کازرون مواجه نشد و از طرفی دیگر نیز مردم همچنان به صورت سنتی دروازه کازرون را به عنوان مرکز خرید ماهی و میگو می شناسند.

عضو شورای شهر شیراز با بیان اینکه در مرحله اول باید محل کسب کار مردم را فراهم کنیم، تصریح کرد: طرح پاکسازی و نوسازی برخی از محلات قدیمی از جمله دروازه کازرون بسیار مناسب است ولی باید به فکر کسب و کار شهروندان نیز بود، چراکه تا مغازه داران محلی مناسب را برای راه اندازی مشاغل خود پیدا نکنند اقدام به جابجایی صورت نمی گیرد.

خانی با اشاره به اینکه اعتبارات ساخت وساز بازارچه فروش آبزیان نیز مشخص شده، خاطرنشان کرد: پس از مدتها محل راه اندازی بازارچه فروش آبزیان مشخص و اعتبارتی نیز جهت راه اندازی این مجموعه در نظر گرفته شده که البته ساخت این مجموعه کاری سنگین است و باید به صورت اصولی ساخته شود تا مورد استقبال مردم و فروشندگان قرار گیرد.